Manuel Martínez: "Ojalá la carrera de Medina Azahara dure muchos años más"

Medina Azahara es una de las bandas más longevas del rock nacional. El grupo, que lanzó a finales de 2023 su vigesimotercer disco de estudio, El Sueño Eterno, se encuentra inmerso en una gira que lleva el mismo nombre y que tendrá parada el 6 de julio en el Icónica Santalucía Sevilla Fest. Su líder y vocalista, Manuel Martínez (Córdoba, 1951), se refiere al último proyecto musical como algo contracorriente a la tendencia actual de la industria musical.

Pregunta.¿Qué balance hace de los 40 años de carrera musical de Medina Azahara?

Respuesta.El balance yo creo que es muy positivo, es una carrera muy larga y longeva. Hay de todo, hay subidas y bajadas, pero realmente nosotros no nos quejamos nunca de lo que ha sido nuestra carrera. Siempre hemos estado trabajando en los escenarios, que es lo que nos gusta. Ha habido épocas más llamativas en cuanto a venta de discos, con discos de oro, de platino... Pero también es cierto que hubo una época bastante rara entre los años 84 y 88. Pero bueno, como somos trabajadores, intentamos llevarlo a directo, y la verdad es que surtió efecto porque después pudimos grabar grandes discos, que fueron la mayoría de ellos, discos de oro y discos de platino.

P.En cuanto a los discos, su último lanzamiento vio la luz en 2023 y se llama El Sueño Eterno, al cual se han referido como un proyecto reivindicativo...

R.Es reivindicativo por lo que significa. La gente que está acostumbrada a escuchar una canción de cualquier artista en Spotify o en otra plataforma, me dirán: "Ahora se atreven con un disco de 23 canciones". Es algo inédito en este momento y aparte tiene canciones que reivindican cosas que a nosotros nos gusta.

P.¿Cuál es su visión respecto a las plataformas de streaming y las nuevas fórmulas de la industria musical?

R.Esto se ha convertido en moda, es algo que la gente ha aceptado de buen gusto y, sobre todo, nos han acostumbrado a la cárcel discográfica. Las compañías discográficas no quieren invertir demasiado en artistas, con lo cual si el artista le graba una canción desde su casa o desde un estudio, la compañía la lanza a la plataforma. Es una forma rápida de ganar dinero, y sobre todo, de poder poner a algunos artistas en la órbita. Si ellos lo pueden llevar bien y disfrutarlo, por nosotros encantados, lo respetamos. Pero no es nuestra fórmula. Nos gusta esto y trabajamos por la música. Si tuviésemos que dedicarnos a esa fórmula, pues a lo mejor lo haríamos de otra forma. Hasta el momento intentamos seguir nuestra fórmula, que es sacar discos para que nuestros seguidores, sobre todo nuestros fans, puedan disfrutar de muchas canciones a la vez. Pero eso no quiere decir que nos cerremos o que pongamos una barrera lo que hacen los demás no, sino todo lo contrario. Estamos contentos con que ellos lo hagan y si alguna vez lo necesitamos, lo utilizaremos también.

P.¿Cuál es el proceso creativo de Medina Azahara a la hora de componer un disco?

R.Bueno, yo pienso que ahí estamos prácticamente con la mayoría de los músicos de nuestra época. Todo viene a partir de una melodía de voz con su letra incluida, o incluso desde alguna melodía de algún instrumento. Ahí empezamos el desarrollo de la canción y vamos haciendo el tema conforme nos va saliendo del alma. Es algo que siempre intentamos hacer desde esa estructura. A veces puede ser que algún compañero traiga una música determinada, o incluso yo puedo llevar una melodía y una letra terminada, para que mi compañero le ponga música, o al contrario. Ese suele ser el esquema de cada canción de Medina Azahara.

P.Ahora se encuentran embarcados en la gira El Sueño Eterno. Sevilla será la próxima parada el próximo 6 de julio con motivo del Icónica Santalucía Sevilla Fest. ¿Qué puede esperar el público de ustedes?

R.Hace poco estuvimos en Sevilla, pero ahora en el Icónica Santalucía Sevilla Fest lo hacemos desde un punto de vista completamente distinto. La última vez que visitamos Sevilla de gira era en un sitio cerrado, donde no se puede desarrollar la música de Medina Azahara en todo su esplendor. A lo mejor en un teatro o en un sitio donde la gente está sentada, no puede expresarse de igual forma que al aire libre, como va a ser en un sitio tan bonito como es la Plaza de España. Creo que la música va a sonar completamente distinta respecto a la última vez que estuvimos en Sevilla. Va a ser un show completamente distinto.

P.¿Qué planes tiene Medina Azahara una vez finalice la gira?

R.Después de la gira tiene que cambiar el telón. A nosotros siempre nos gusta estar tocando en directo, aun cuando estamos componiendo. Con lo cual, yo pienso que a este trabajo, El sueño eterno, aún le queda mucho, pero pensamos que también habrá rápidamente un nuevo disco y gira. Seguiremos adelante, si Dios quiere y nos da fuerza, y nosotros tenemos toda la voluntad del mundo.

P.Medina Azahara es uno de los grandes emblemas del rock andaluz. ¿Cuál considera que es su legado como grupo y cómo le gustaría que fueran recordados?

R.Hubo personas que lucharon por un movimiento, como fueron Triana y otros grupos. Hemos sabido entenderlo y llevarlo de una forma real y sobre todo, con mucha fuerza y con ganas de no querer abandonar este emblema que es el rock andaluz. Si la gente sigue conservando esa idea nuestra, vamos a hacer temas muy orgullosos y muy contentos.

P.La banda ha alcanzado grandes logros musicales en los más de 40 años que lleva activa. ¿Le queda a Medina Azahara algún sueño por cumplir?

R.Creo que ningún artista está deseando que acabe su carrera. La nuestra esperemos que dure muchos años más. Ahora mismo, con lo que hemos vivido, creo que lo mejor sería, que no nos pongan fecha de caducidad, que nosotros sepamos abandonar en el momento adecuado. En cuanto nos sintamos cansados y mayores. Aunque somos mayores de edad, no en cuanto a lo musical. El saber despedirnos de la gente creo que puede ser un buen eslogan. Saber retirarte a tiempo es una victoria.

P.¿Con qué momento, disco o proyecto se queda usted de toda la trayectoria de Medina Azahara?

R.Yo creo que el primer disco que grabamos fue la ilusión de unos chavales que nunca habían pensado en grabar música. Fue muy emocionante tener ese disco entre manos. Pero por supuesto me quedo con el último trabajo, El Sueño Eterno, que va a contracorriente, y además es un disco que se está vendiendo mucho. Yo pienso que es atrevido en este momento, en el cual la música no va por esa ruta y sacar un disco es toda una aventura.