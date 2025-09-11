María Luisa Ruiz Monclova explora los mecanismos de defensa ante el dolor en 'Oraciones vacías'

La Biblioteca Provincial Infanta Elena de Sevilla acogerá el próximo jueves, 18 de septiembre, a las 19:30, la presentación de Oraciones vacías, la primera novela de María Luisa Ruiz Monclova, una joven creadora sevillana de 22 años que irrumpe con fuerza en la narrativa contemporánea.

La novela, publicada por Extravertida Editorial, aborda con crudeza y delicadeza temas como el bullying, la salud mental y el autoconocimiento, "explorando la fragilidad de los vínculos, la adolescencia y la importancia de mirar de frente aquello que más duele", adelantan desde el sello.

"Con una sensibilidad poco común y una voz cargada de sinceridad emocional, Oraciones vacías entrelaza la vida de Marco, un joven universitario, con la de Clara, una adolescente que escribe un diario marcado por el acoso, la confusión mental y la figura de Ella, una presencia oscura que simboliza su lucha interna. Lo que comienza como una mera curiosidad se convierte en una búsqueda por la verdad, cuando Marco y su amigo Óscar descubren que los papeles perdidos que leen tienen mucho más que ficción", exponen desde la editorial.

Ruiz Monclova buscaba con esta obra “dar un poco visibilidad a todo el tema de la salud mental y sobre todo a esos mecanismos de defensa que desarrollamos ante ciertas situaciones traumáticas y cómo estos muchas veces nos destruyen por dentro. Quería dejar claro que no hay un motivo que justifique el bullying, por eso no pongo el por qué dañan a la protagonista", afirma la novelista, que también refleja "cómo reaccionan las personas que son testigos de la situación y sobre todo cómo lo aborda la persona que lo sufre".

La narradora sevillana comenzó el manuscrito con tan solo 15 años como una forma de enfrentarse a su propia experiencia, y no ha sido hasta ahora cuando ha decidido compartirlo con el mundo. En la presentación del día 18, Ruiz Monclova conversará con Álvaro Ramos Ruiz, periodista y profesor universitario sobre el proceso creativo, la historia detrás del libro y la importancia de hablar abiertamente de la salud emocional en la juventud. La entrada es libre hasta completar aforo.