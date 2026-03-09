'Marina', la zarzuela que quiso ser ópera, regresa al Maestranza

Juan Pascual Antonio Arrieta Corera, más conocido como Emilio Arrieta (1821-1894) regresó a España impregnado de italianismo tras sus estudios musicales en Milán, donde pudo ser testigo de las últimas composiciones de Donizetti y las primera de Verdi. No es de extrañar, pues, que a su regreso a la patria volcase ese influjo estético en sus composiciones, tanto operísticas (La conquista di Granata, Pergolesi) como de zarzuelas. Pronto se vinculó al ambicioso proyecto compartido con Barbieri, Gaztambide y otros de conformar un auténtico teatro lírico español haciendo nacer una nueva zarzuela. En 1855 estrenó en este sentido Marina. Y años más tarde, en 1871, por insistencia del gran tenor Enrico Tamberlick, la transformó en ópera, la primera ópera cantada en español interpretada en el Teatro Real de Madrid, como recordaba el director del Teatro de la Maestranza, Javier Menéndez, en su prólogo a la rueda de prensa de presentación de este título que regresa al coliseo del Paseo de Colón casi un cuarto de siglo después.

El equipo artístico es inmejorable a todas luces, con algunas de las mejores voces españolas del panorama actual (Sabina Puértolas, Ismael Jordi, Juan Jesús Rodríguez, Rubén Amoretti, José Manuel Díaz) y dos espléndidos talentos locales como Alicia Naranjo y Andrés Merino. Además de la dirección musical del palaciego Manuel Busto, quien desgranó las claves estilísticas de Marina. Se han recuperado al efecto algunos fragmentos que se omitieron en su momento en el trasvase de la zarzuela a la ópera, como el difícil dúo entre Roque y Marina, el final aflamencado indicado “con voz vinosa” o las seguidillas de Roque. Para esta ocasión sevillana el propio Busto ha compuesto un cadencia en el aria de Marina a partir de temas de la propia partitura y pensada expresamente para la voz de Sabina Puértolas. Para hacer más fluida la música se han cortado algunas de las muchas repeticiones prescritas por Arrieta y que no hacen más que relentizar el desarrollo del discurso. Como dijo la navarra Sabina Puétolas, "los navarricos somos muy densos" y Arrieta lo cumple a veces en su partitura, de ahí la necesidad de aclarar los pentagramas.

Bárbara Lluch, directora de escena, recordaba su ilusión durante años por montar una zarzuela que tanto escuchó de pequeña con su abuelo, amigo de Miguel Fleta. Su propuesta se mueve en clave de comedia, algo subrayado por la protagonista, Sabina Puértolas, que ve en Marina a una adolescente inconsciente de sus actos. Al mismo tiempo, en esta propuesta (estrenada en el Teatro de la Zarzuela en octubre de 2024) Lluch ha limpiado en todo lo posible los contenidos misóginos del libreto, "hoy día poco defendibles". Según sus palabras, "en un contexto geopolítico complicado es importante divertirse en el teatro". El resto de los solistas coincidió en el clima de diversión de esta producción y, sobre todo, el magnífico clima de colaboración y trabajo creado en el Teatro de la Maestranza. Para Puértolas es, por fin, su primera actuación en Sevilla, mientras que para Ismael Jordi es un regreso a su segunda casa, donde tantos títulos ha interpretado y donde se siente tan querido. También se trata de un regreso para Rubén Amoretti, quien ya actuase en Alahor in Granata allá por 1998 y que ha regresado en varias ocasiones tanto para óperas como zarzuelas. Alicia Naranjo y Andrés Merino, procedentes del Coro del Teatro de la Maestranza y con carreras como solistas ya lanzadas, agradecieron al teatro la oportunidad de encarnar a personajes solistas en esta producción. Una producción que presenta una escenografía de Daniel Bianco, diseño de vestuario de Clara Peluffo Valentini, iluminación de Albert Faura, movimiento escénico de Mercé Grané y videoproyecciones de Pedro Chamizo. En el foso estará la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

Las funciones tendrán lugar los días 14, 17 y 19 de este mes de marzo y aún hay entradas disponibles.