Urbanismo y cuentos chinos

Ahora que The Brutalist ha despertado un momentáneo interés por la Arquitectura como tema a través del que hablar sobre las relaciones entre el artista y el sistema en el marco de la Historia, un OCNI (objeto cinematográfico no identificado) como Mitología de barrio, del colectivo madrileño Espírituescalera, viene a recordarnos también que la Arquitectura y el Urbanismo deberían tratar no sólo de las grandes obras y diseños o del Arte con mayúsculas, sino, sobre todo, de (la imposición de) las condiciones de habitabilidad del espacio urbano y de las relaciones humanas que en él se establecen.

La inclasificable película que firman los jóvenes Antonio Llamas, Alejandro Pérez Castellanos y Jorge Rojas, y que puede verse hoy jueves 6 en un pase único en el cine Avenida a las 19:30 con presencia de los autores, se abre precisamente con las imágenes de uno de esos publirreportajes propagandísticos e impersonales que cantan las excelencias del desarrollo urbanístico de la capital de España con una voz en off engolada y entusiasta, a vista de pájaro y señalando el valor de sus edificios emblemáticos del centro histórico, con el gran ensanche y la construcción de la Gran Vía como proyecto fundacional de la urbe moderna, y también todas esas edificaciones posteriores que han definido el actual skyline de la ciudad.

Esas imágenes acabarán proyectadas en un pequeño televisor en blanco y negro dentro de un bazar chino de uno de los barrios periféricos de la ciudad, otra ciudad bien distinta pero tan o más real y (sobre)habitada que la que se promociona para el turismo o los inversores. Allí, rodeado de cajas, latas y bolsas de Doritos, el dueño sueña o rememora recuerdos, historias, canciones y poemas de su país natal, deambulando medio sonámbulo, vigilado por sus propias cámaras de seguridad, entre los pasillos de su estrecho espacio comercial de desavío.

Mitología de barrio nos introduce así en una doble dimensión que va a ser a un tiempo documental y archivística, filmando en elocuentes planos fijos esas otras arquitecturas, espacios, escalas, cruces, solares y calles que definen el paisaje urbano feo, destartalado, a medio construir o directamente en fase de derribo de quienes habitan la otra ciudad, fuerza de trabajo y motor de su pulso diario expulsados del paraíso soñado por los gestores y urbanistas para ocupar el extrarradio de los bloques mal diseñados y las viviendas baratas y pequeñas donde aún se pueden pagar alquileres asumibles. Del otro, a través de esa comunidad china que se junta alrededor de la tienda, la película despega hacia la ensoñación y la fantasía de manera inesperada, entre (hermosos) números musicales, engarces visuales y sonoros que rememoran las sinfonías urbanas de vanguardia, esbozando pequeños relatos de aire slapstick o haciendo aterrizar una nave en un descampado para abducir a nuestro protagonista.

Otra imagen de 'Mitología de barrio'.

De esta colisión de registros emerge, decíamos, un filme difícilmente clasificable aunque de explícito gesto poético y político, una de esas no-ficciones que no se contentan con los formatos habituales de denuncia sobre la especulación inmobiliaria, la arquitectura y el urbanismo como prisión, el derecho a la vivienda digna o las condiciones de vida de los inmigrantes y sus comunidades en las grandes ciudades, sino que busca, a partir de esos materiales, una forma libre y autónoma que le dé sentido a ese discurso sin renunciar la búsqueda creativa. Tal vez por eso mismo, escuchar la voz protocolaria, bienintencionada e idealista del monarca sobre las imágenes de un campo deportivo al que la gente quita la nieve después del temporal al son del ‘Himno de la alegría’ de la Novena de Beethoven, el himno de Europa, sea el gesto de montaje de atracciones más fácil y explícito de un filme bastante más sugerente, complejo y sorprendente en su conjunto.

Mitología de barrio llega hoy a Sevilla tras un exitoso recorrido por festivales (FID Marseille, Cinespaña-Toulouse, Abycine, DocLisboa, ALCINE, NovosCinemas) y después de ganar el Premio del Público en el último Documenta Madrid.

Manoel de Oliveira en Canal Arte

Se acumulan en Arte ciclos sobre nuestros cineastas más queridos. A los dedicados a Akerman o Gavaldón se une esta semana uno de cuatro títulos, casi todos ellos de su última etapa, dedicado al gran maestro Manoel de Oliveira (1908-2015), tan activo y lúcido como de costumbre a propósito del destino de Europa y de la Historia de su Portugal eterno.

Todos en flamantes copias restauradas por la Cinemateca Portuguesa, con el concurso de sus habituales Leonor Silveira, Luis Miguel Cintra, Ricardo Trepa o las estrellas internacionales Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Irene Papas, Stefania Sandrelli, John Malkovich o Michel Piccoli, Party (1996), La carta (1999), Vuelvo a casa (2001) y Una película hablada (2003), a los que se suma también un estupendo documental-síntesis de Virginie Apiou (Manoel de Oliveira, el cineasta arquitecto), nos abren las puertas a una dimensión única y cautivadora de su cine, donde lo cotidiano se convierte en sublime y donde se abordan, con gran elegancia, sutileza y espíritu satírico, temas como la muerte, el amor, los rituales de la vida o la gestión del tiempo.

Una imagen de 'Vuelvo a casa' (2001), de Manoel de Oliveira.

El cine de Oliveira oscila así entre el drama social y la gran narrativa histórica; sus personajes se mueven en un ritmo pausado y reflexivo, y las relaciones entre el hombre y la mujer acaban situándose en el centro de su obra.

'Summers el rebelde' en Cicus

El próximo lunes 10, en Cicus (19 horas), tienen una nueva oportunidad para ver, en presencia de su director Miguel Olid, el documental Summers el rebelde, un recorrido por la obra y la vida de uno de los cineastas más singulares del Nuevo Cine Español, director de títulos emblemáticos como Del rosa al amarillo o La niña de luto, pero también de documentales como Urtain, el rey de la selva… o así y Juguetes rotos o éxitos comerciales como Adiós, cigüeña, adiós o la saga de To er mundo é...