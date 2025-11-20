Moby visita en julio el Icónica Santalucía Sevilla Fest

El icónico músico, productor y DJ estadounidense Moby actuará por primera vez en su carrera en Sevilla, y lo hará el próximo 7 de julio en el escenario de la Plaza de España, dentro de la programación de Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026. La actuación supondrá una de las pocas oportunidades en 2026 de disfrutar en directo en España, y en su única fecha en Andalucía, de "una de las figuras más influyentes de la música electrónica contemporánea", informan desde el festival.

Nacido en Harlem (Nueva York) en 1965 como Richard Melville Hall, Moby recibió su apodo a los diez minutos de nacer, en alusión a su parentesco lejano con el escritor Herman Melville, autor de Moby Dick. Comenzó a tocar música clásica y a estudiar teoría musical con solo nueve años, para después adentrarse en la escena punk neoyorquina de los años ochenta, donde desarrolló su particular universo sonoro.

Su primer single, Go (1991), figura en la lista de las mejores canciones de todos los tiempos según Rolling Stone, y marcó el inicio de una carrera prolífica que suma más de 20 millones de discos vendidos en todo el mundo. Desde entonces, Moby ha publicado una sucesión de álbumes esenciales que han definido el sonido de varias generaciones, fusionando la electrónica con el soul, el rock y la música ambiental.

Además de su obra como solista, ha producido y remezclado temas de artistas tan diversos como David Bowie, Public Enemy, Ozzy Osbourne, The Beastie Boys o Daft Punk, consolidando su posición como uno de los creadores más versátiles e innovadores de las últimas décadas.

Moby también destaca por su activismo en defensa de los derechos humanos y de los animales, colaborando con organizaciones como The Humane Society, The ACLU, Emily’s List o The Institute for Music and Neurologic Function.

Su inquietud artística le ha llevado asimismo al terreno audiovisual, a través de su productora Little Walnut, responsable de los documentales premiados Moby Doc y Punk Rock Vegan Movie. Little Walnut prepara actualmente el estreno de su primer largometraje de ficción, Tecie, previsto para el verano de 2026.