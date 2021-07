La moderna tradición

Decíamos ayer que Julian Lage no ceja en su empeño por consolidarse en el escaparate más visitado de la guitarra contemporánea de jazz. A sus 33 años, y tras una productiva crónica como líder que arrancó en 2009 con Sounding Point, se remozó de la mano de alianzas con el pianista Fred Hersch o los también guitarristas Nels Cline y Gyan Ryley, y creció con su brillante trilogía de entregas para Mack Avenue –Arclight (2016), Modern Lore (2018) y Love Hurts (2019)– o con su inmersión en la música de John Zorn plasmada en diversos proyectos para su sello Tzadik , el músico californiano salta ahora a la legendaria etiqueta Blue Note con Squint.

En realidad, el proyecto de grabación de álbum estaba previsto para después de los conciertos que su trío ofreció en el neoyorquino Village Vanguard en enero de 2020 pero la pandemia rompió planes y se tuvo que demorar la cita con los estudios. Abiertas sus puertas, Lage no dudó en volver a contar con los mismos músicos que en Love Hurts: el contrabajista peruano y añejo colaborador Jorge Roeder y Dave King, formidable batería de The Bad Plus.

Certeramente producidos por su mujer, la cantante Margaret Glaspy, y por Armand Hirsch, los once temas del álbum refrescan la narración de un Lage que bebe de folk, country, rock o música clásica y que gestiona lirismo y nervio a través de un recorrido en el que se divisan rastros de referentes como Bill Frisell o John Scofield. Se termina imponiendo su idiosincrasia, encarnada en una cuidada estética que no rehúye la intuición, y conducida por composiciones propias sin prescindir de versiones como la hermosa Emily del tándem Mandel & Mercer, rescates –Day and Age, de World's Fair, su álbum en solitario de 2015– o dedicatorias con Family Flower al maestro Charles Lloyd en cuyo 8: Kindred Spirits (2020), también para Blue Note, él mismo participó. Con todas ellas, Julian Lage sigue dando la razón a quienes vemos en él a uno de los paradigmas de esa marca jazzística que compacta con talento y versatilidad la entidad del clasicismo desde el pulso del presente. Lo que, parafraseando el título de uno de sus mejores álbumes, se puede bautizar como la moderna tradición.