Muere la actriz Catherine O'Hara, la madre de 'Solo en casa'

Catherine O'Hara, la veterana actriz que protagonizó Solo en casa, Bitelchús y Best in Show, ha fallecido a los 71 años, según confirmó este viernes el representante de la estrella canadiense al medio especializado Variety. De acuerdo con la misma publicación, la actriz murió después de una breve enfermedad, no especificada, en su casa de Los Ángeles (California, EE.UU.).

O'Hara es recordada por haber interpretado a Kate McCallister, la madre de Kevin, interpretado por Macaulay Culkin, en la comedia noventera navideña Solo en casa, pero su carrera comenzó en televisión con la serie de comedia SCTV Network. Su participación en esa serie le valió su primer Emmy. El segundo lo ganaría en 2020 gracias a su participación en la serie Shitt's Creek, en donde daba vida a la excéntrica y dramática matriarca de la familia Rose, Moira Rose.

Nacida en Toronto en 1954, O'Hara era reconocida por su capacidad de improvisación para la comedia. Después de SCTV, la actriz protagonizó filmes como Jo, qué noche, de Martin Scorsese, o Bitelchús, de Tim Burton.

La actriz volvió a trabajar con Burton prestando su voz para la película Pesadilla antes de Navidad y fue frecuente colaboradora de Christopher Guest con quien trabajó en falsos documentales como Very important perros o Nominados, entre otros.

En los últimos años O'Hara además había participado en algunas de las series más reconocidas del momento como The Last of Us o más recientemente en The Studio, de Apple TV+, donde interpretó a Patty Leigh, una ex jefa de estudio de cine que ayuda a Matt Remick (Seth Rogen) a dirigir uno de los estudios más importantes de Hollywood.