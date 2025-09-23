Muere la actriz Claudia Cardinale a los 87 años

La reconocida actriz franco-italiana Claudia Cardinale ha fallecido este martes a los 87 años de edad en Nemours, localidad cercana a París donde residía. Según confirmó su agente, Laurent Savry, a la Agencia France-Presse (AFP), la estrella del cine europeo estuvo acompañada por sus hijos en sus últimos momentos, cerrando así una vida dedicada al séptimo arte que la convirtió en un referente indiscutible del cine de los años 60.

Nacida en Túnez, Cardinale construyó una brillante carrera junto a directores legendarios del cine mundial. Su trayectoria profesional estuvo marcada por colaboraciones con figuras de primera línea como Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil y Sergio Leone, con quienes protagonizó algunas de las películas más emblemáticas del cine europeo. Su agente destacó en un comunicado que "nos deja el legado de una mujer libre e inspirada, tanto en su carrera como mujer como artista".

La muerte de la actriz supone una pérdida irreparable para la cinematografía internacional, donde Cardinale brilló con luz propia durante décadas. Su muerte a los 87 años cierra una etapa dorada del cine europeo, del que fue una de sus máximas exponentes gracias a su versatilidad interpretativa y su característica presencia en pantalla. La noticia ha provocado numerosas reacciones de pesar en el mundo del cine, donde se reconoce su contribución inestimable al patrimonio cultural cinematográfico del siglo XX.