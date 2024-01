Europa arranca el año al compás del flamenco

El calendario flamenco arranca este primer mes de 2024 con dos de las citas con más peso en Europa, el 34 Festival Flamenco de Nîmes, que llenará del 10 al 20 de enero la ciudad del sur de Francia, conocida cariñosamente como Nîmes de la Frontera por su fuerte vínculo con Andalucía, y la Biënnale de Flamenco de los Países Bajos, que del 24 al 29 de enero cierra su IX edición.

De esta forma, artistas como Rocío Molina, Patricia Guerrero, Yerai Cortés, David Coria, Lucía Álvarez La Piñona, María Moreno, El Choro, Jesús Méndez, Paula Comitre o Gerardo Núñez, continúan este nuevo año conquistando al público y llenando los principales teatros europeos con sus últimas propuestas, muchas de ellas estrenadas y con gran recorrido en nuestro país y otras impulsadas, o incluso co-producidas, por estos festivales imprescindibles no sólo por el prestigio que otorgan en las carreras de los artistas sino por las puertas que les abren a otros territorios internacionales.

Así, el Festival Flamenco de Nîmes, cuya dirección recae por primera vez en Amélie Casasole tras la jubilación del director del festival y del teatro Bernadette Lafont durante las últimas dos décadas, el querido y respetado Françoise Nöel, promete invitar a "una experiencia de inmersión en el flamenco en once días de pasión y emoción donde encontraremos artistas consagrados y nuevas creaciones que traen el flamenco a la actualidad", apunta Casasole.

Como consejero artístico continúa el ex director de la Bienal de Flamenco, Chema Blanco, cargo que asumió hace seis años y para el que asegura que ha contado con la total confianza de la actual directora. "Afronto la edición con cautela porque es la primera toma de contacto con la nueva directora, pero la confianza ha sido plena y de momento se mantiene el compromiso con el festival", explica al otro lado del teléfono Blanco, resaltando las excelentes cifras de la cita que el año pasado vendió el 90% de las entradas entre un público heterogéneo de todas las edades, "algo que está por encima de lo que genera el resto de la programación del teatro, con lo que es algo que tienen que cuidar", defiende.

En cualquier caso, el cambio se ha notado ya en evidentes recortes presupuestarios que han impedido presentar el cartel en Sevilla, como se ha venido haciendo; también en la gestión, con un equipo reducido donde gran parte de los habituales no renuevan y en la mermada apuesta por las creaciones propias, que lleva a que esta vez no se desarrollen residencias artísticas o se impulsen coproducciones.

En cuanto a la programación, el comisario señala que en esta edición ha querido ahondar en el cante, una disciplina que "no ha experimentado las revoluciones del baile y de la guitarra y en la que me gustaría profundizar", apunta. Para empezar, propone un recorrido por el cante gitano de hoy con Jesús Méndez, "que es un cantaor que me apasiona y quería que estuviera ahí", Israel Fernández, un cantaor del gusto de todos los públicos que estará acompañado de Diego del Morao, y el joven Ismael de la Rosa El Bola, una de las voces actuales más prometedoras. Y, por otro lado, cuenta con la apuesta más experimental del Tercer cielo de Rocío Márquez y Bronquio, "que ofrecen otra perspectiva del cante". Además, en esta línea, se proyectará el documental de Remedios Malvárez sobre Menese, "que es una voz fundamental para entender la historia del cante del siglo XX".

Asimismo, como es costumbre aquí, se podrán ver estrenos mundiales como el Après vous, madame, un vibrante homenaje a una de las mayores renovadoras del baile flamenco y símbolo del arte español: La Argentina, que presenta Paula Comitre; el sugerente diálogo Francachela en el que el estilo enérgico y generoso de Antonio Molina El Choro, uno de los bailaores más carismáticos de su generación, se une con la voz cautivadora de Jesús Corbacho, uno de los cantaores más cotizados y reconocidos en el cante para el baile. A ello se le suma la clausura con la que se celebra los 45 años sobre los escenarios de Gerardo Núñez en un homenaje para el que estará rodeado de las sonantas de José Quevedo El Bolita, Salvador Gutiérrez, Jesús Guerrero, Rycardo Moreno y Álvaro Martinete.

En baile los franceses podrán disfrutar del capítulo II de La Leona, de Olga Pericet, "que sólo se ha hecho una vez en Girona y es prácticamente un estreno"; la Deliranza de Patricia Guerrero, la flamante directora del Ballet Flamenco de Andalucía y Premio Nacional de Danza; Los bailes robados de David Coria, co-producción del propio festival de Nîmes que acogió el work in progress del trabajo el año pasado; la investigación sobre la soleá de María Moreno y el Insaciable de Lucía Álvarez La Piñona, Premio Lorca a la mejor intérprete femenina de danza flamenca, que "creo que va a gustar mucho por la revisión que hace del baile más clásico con una puesta en escena más contemporánea", apunta Blanco.

Paula Comitre y El Choro estrenan nuevas propuestas en la ciudad francesa, que rinde homenaje en su clausura a los 45 años de carrera de Gerardo Núñez

Por su parte, la Flamenco Biënnale, dirigida por Ernestina Van de Noort, concluye a finales de mes un intenso año donde las propuestas de "la vanguardia flamenca internacional" han recorrido ocho ciudades de los Países Bajos en una primera parte celebrada a principios del 2023 con artistas como Vanesa Aibar, María Moreno, Diego del Morao & Israel Fernández, Farruquito, Dani de Morón o Alfonso Losa, entre otros. Y esta segunda que presenta "las últimas novedades del género con creadores y músicos emblemáticos y jóvenes que hacen del flamenco un arte contemporáneo y urgente", señalan desde la Bienal, y que se ha distribuido en un primer bloque que se llevó a cabo del 12 al 17 de diciembre (con Andrés Marín, Manuel Liñán, Paula Comitre y Juanfe Pérez) y esta coda que tendrá lugar del 24 al 29 en la que la malagueña Rocío Molina trae su Vuelta al Uno, el proyecto con el que cierra su Trilogía sobre la guitarra junto a Yerai Cortés, que se presenta en solitario con cuatro recitales en ciudades como Den Haag, Middelburg, Utrecht o Amsterdam.

Ambos eventos suponen el pistoletazo de salida a un 2024 incierto para el flamenco en el que, como sucede en Nîmes, la mayoría de los grandes eventos flamencos afrontan importantes cambios en su dirección y en su estructura. El siguiente es el 28 Festival de Jerez (del 23 de febrero al 9 de marzo) que tras la marcha el pasado noviembre de su responsable artística y directora-gerente del Teatro Villamarta, Isamay Benavente, que asume ahora el cargo de directora del Teatro Nacional de Zarzuela, se presenta sin una cabeza visible y con muchas dudas en torno al modelo. Para ello, Fundarte, que gestiona y explota el Teatro Villamarta, ha convocado un concurso público para el proceso de selección del puesto de director-gerente, cuyo resultado no se conoce aún.

También el 35 Festival Internacional Arte Flamenco de Mont de Marsan, otro de los más prestigiosos del calendario jondo y parada imprescindible entre las figuras flamencas, afrontará este 2024 (del 1 al 6 de julio) una edición de cambio después de la salida de su directora artística en los últimos dieciséis años, Sandrine Rabassa, que da paso a un nuevo comité integrado por Domingo González, ex director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, Patrick Bellito, asesor artístico del Festival Flamenco de Nîmes de 1997 a 2018, y Fernando Rodríguez Campomanes, bajo la tutela de Lionel Niedzwiecki, director general del festival.

La incertidumbre por la deriva del Festival de Jerez tras la salida de Isamay Benavente y el retraso en el cierre de la programación de la Bienal de Flamenco inquietan a artistas y afición

Por último, la Bienal de Flamenco de Sevilla, que se celebrará del 11 de septiembre al 5 de octubre con la nueva dirección del periodista Luis Ybarra, tiene por delante el desafío de situar la cita en el pódium de los festivales flamencos internacionales y conseguir atraer al público local y entusiasmar a la ciudad, algo que se ha venido reclamando históricamente. Por ahora, pese a que el nombramiento de Ybarra fue de los primeros que realizó el actual gobierno municipal del PP en julio de 2023, sólo se ha dado a conocer el autor del cartel, que será Miquel Barceló, pero se sigue con la incógnita de la programación, una cuestión que, como ha podido saber este diario, inquieta a los artistas que reservan sus estrenos para la cita sevillana, hasta el punto que hay quienes están optando por ofrecer estas propuestas a otros eventos ante la incertidumbre por la falta de respuesta.