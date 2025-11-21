La precariedad contada a los niños

La ficha *** 'Olivia y el terremoto gigante'. Animación, Esp-Fra-Bél-Chi, 2025, 68 min. Dirección: Irene Iborra. Guion: Irene Iborra, Julia Prats, Maite Carranza. Fotografía: Isabel de la Torre.

Con su flamante doble nominación a los Premios EFA bajo el brazo, entre ellas la de mejor película sin más, llega a las salas este largo de animación español basado en el libro juvenil La película de mi vida, de Maite Carranza, que viene a tocar temas sensibles como la precariedad laboral, los problemas de la vivienda y los desahucios, las dificultades de la población inmigrante o la convivencia en los barrios periféricos multiculturales en las claves de un cuento para todos los públicos capaz de confrontar la realidad social, la crisis familiar o la depresión sin renunciar a la fantasía como vía de escape y al buen rollo como bandera.

En lo que respecta a sus formas animadas, Olivia y el terremoto gigante se mira en cintas de stop motion y figuras modelables como Los mundos de Coraline, de Henry Selick, o La vida de Calabacín, de Claude Barras, también en la sencillez naif de sus diseños y en el trazo limpio y claro de sus imágenes y decorados. Instalados pronto en su universo didáctico, la película de Irene Iborra encuentra también interesantes fugas de lo real a través de las grietas de la imaginación (el suelo que se abre, la caída al vacío, la ballena, el propio hecho de introducir el cine dentro del cine como recurso para evitar el sufrimiento al hermano pequeño) o diversos niveles plásticos que sirven para materializar nuevos relatos dentro del relato aderezados por canciones ilustrativas.

Estamos pues ante una propuesta animada socialmente comprometida, políticamente correcta y cargada de mensajes de solidaridad, tolerancia y resiliencia para tiempos turbocapitalistas, siempre en la frontera de lo excesivamente explícito, aunque con indudables valores humanísticos para el público potencial al que va dirigido.