Calentones prenavideños

La ficha ● 'Pídeme lo que quieras'. Drama erótico, España, 2024, 114 min. Dirección: Lucía Alemany. Guion: Ivy Hesh, Vivian Dakota, Marina Martín Laguna. Fotografía: Thais Catalá. Música: Vanessa Grade. Intérpretes: Gabriela Andrada, Mario Ermito, Paco Tous, Celia Freijeiro, David Solans.

Al rebufo de aquellas infames Sombras de Grey pero en versión española, Pídeme lo que quieras tira de best seller de Megan Maxwell (en su casa María del Carmen Rodríguez del Álamo) para precalentar los sueños húmedos de comida de empresa entre ese espectador eminentemente femenino (la sala no engañaba) que, de igual manera que el público lector, no se acerca a un libro o a un cine a no ser que le estimulen un poco las fantasías eróticas en clave de anuncio publicitario de colonias y coches caros.

Otrora joven promesa del nuevo cine español hecho por mujeres, Lucía Alemany (La inocencia, Maridos) se pliega ya a las (pocas) exigencias de un producto de usar y tirar que tiene una involuntaria deriva cómica labrada diálogo a diálogo, escena a escena, polvo a polvo y, muy especialmente, en ese delirante tramo de sainete jerezano donde nuestra fierecilla indomable y motorizada (Gabriela Andrada) le enseña a su maromo empresario (Mario Ermito) las habilidades mecánicas de su padre (pobre Paco Tous) y el origen de ese gracejo andaluz que la caracteriza más allá de su furor reprimido y sus innegables atributos físicos, puntualmente mostrados como mandan los cánones más viejos del género entre un infumable repertorio de empoderados himnos pop.