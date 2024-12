¡Qué me gusta una bulla!

Esta tarde en Triana había mucho ambiente. Entre las sobremesas de navidad y los espectáculos al aire libre no quedaba un asiento en el arrabal sevillano, y mucho menos en las terrazas de la Plazuela de Santa Ana. El espectáculo empieza con 26 minutos de retraso lo que me sirve para darme un paseo y enterarme de que la visita al templo cuesta tres euros. Cuando el presentador del espectáculo se sube al tablao nos informa de que lo que vamos a ver no es una zambomba, que eso es lo propio de Jerez, sino una “poleá flamenca”. Eso no quiere decir que vayamos a comer gachas dulces sino que se trata de un festival flamenco al aire libre al uso. El elenco es magnífico. Casi todos los artistas están vinculados al barrio. Antonio Ortega nos informa, así mismo, de que el concepto artístico es que no ha habido ni un ensayo. No hace falta porque cada uno hace lo que sabe hacer. Mara Rey con la voz rota, enorme por bulerías. Incluso se atreve a cantar sin micrófono. Angelita Montoya, íntima y naif, por bulerías. Zamara Carrasco, con su timbre dulcísimo, por bulerías. Fernanda Peña … por cantiñas del Pinini. También suenan tangos corales e individuales. Del baile de Pepe Torre y de Manuela Carpio no les puedo hablar porque a la distancia a la que estaba casi no veía a los intérpretes. Era imposible acercarse al escenario. Y de las guitarras: el sonido infame arrasó con cualquiera de las sutilezas que suelen regalarnos Eugenio Iglesias y José Acedo. Javier Teruel era el encargado de la percusión que, por las características de su instrumento, fue el que salió mejor parado con el disparate de la amplificación del sonido. Es lo que tiene hacer un espectáculo al aire libre. Con las terrazas a tope y sin contar la circulación rodada. Si no me fallan las cuentas, esta es la sexta edición que se hace de este festival flamenco, que no se llevó a cabo entre 2014 y 2023. Es decir que, desde su creación, han sido más los años que no se ha llevado a cabo que las que sí se ha hecho.