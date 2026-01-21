Queyras: Barroco en estado puro

La ficha *****Programa: Seis suites para violonchelo solo BWV 1007-1012, de J. S Bach. Violonchelo: Jean-Guihen Queyras. Lugar: Espacio Turina. Fecha: Martes, 20 de enero. Aforo: Lleno.

Los grandes músicos se reconocen en seguida cuando uno cree estar escuchando por primera vez una obra antes ya oida en otras manos. Es esa capacidad de presentarnos una composición desde una perspectiva diferentes o a través de un prisma diverso la que hace de un intérprete un artista excepcional. Es el caso de Queyras, que nos ha revelado unas nuevas suites para violonchelo de Bach llenas de novedades en todos los aspectos, con matices y giros que nos hacen plantearnos qué es lo que hemos estado oyendo hasta ahora.

Queyras, con un fantástico Stradivarius de sonido maravilloso, rico en colores, abordó las suites como lo que son: Barroco puro. Es decir, invención, improvisación, acento, contrastes, juegos con las sonoridades. Difícil será escuchar otra vez la Sarabande de la quinta suite de esa manera: con un pianissimo estremecedor, con el sonido más sutil imaginable, al límite de la definición sonora, pero sostenido y acentuado con delicadeza. Fueron decenas y decenas de detalles articulatorios (ese staccato con rebotes de arco en la Allemande de la nº 4), con infinita gama de intensidad en los ataques; con células ornamentales perfectamente ensambladas; con dinámicas cambiantes (sorprendente el crescendo del inicio del preludio de la nº 5) y agógicas sorprendentes que igual se frenaban para en la misma frase recuperar el ritmo acelerando; con cambios de tempo en cada repetición; con atención sublime al matiz de cada acento; con juegos de ecos (preludio de la nº 6) o con sonoridades rústicas, pastoriles (gavotas de la sexta suite) y hasta con el uso puntual del pizzicato de mano izquierda en combinación con el arco de la derecha. Y todo con una naturalidad y fluidez en el trazo desarmante (impresionante el preludio de la nº 2 delineado de un solo trazo sin que se notasen los cambios de arco en ningún momento), incluso en los complejos pasajes y saltos de cuerdas de la suite nº 5 o en los bellos arabescos enlazados de la Courante de la nº 6.