Recycled J: "La religión, sea la que sea, me parece algo interesante"

El próximo 30 de abril la ciudad de Sevilla tiene una cita con el rapero Recycled J., quien acude a la capital andaluza -concretamente al Cartuja Center- para presentar su último álbum, San Jorge. Un trabajo en el que se incluyen treinta temas, casi a modo de antología del artista madrileño, y donde destaca el cuidado de lo audiovisual –la sutileza formal y conceptual de los videoclips- y del discurso del álbum, con referencias históricas que son metáfora del tiempo actual. En San Jorge se podría decir que hay un punto de inflexión en la carrera del artista, uno de esos discos que cierran y a su vez abren nuevas etapas.

Pregunta.La estética medieval y ese ambiente de oscuridad de cada videoclip… ¿es un guiño a los tiempos que vivimos?

Respuesta.Puede ser un buen reflejo. No está hecho con esa intención, sino que más bien hace referencia a la historia medieval de donde nace el relato de San Jorge y el dragón. El disco hace referencia a lo que cuenta ese relato, ese yin y yang, esa lucha del bien y del mal. Esa batalla. Es una batalla que es metáfora de todas las que nosotros llevamos dentro. Aunque sí: puede estar relacionado también con estos tiempos nuestros, tan oscuros.

P.¿Por qué esa inspiración en la figura de San Jorge?

R.Bueno, yo me llamo Jorge. Si me hubiese llamado Paquito, pues San Paquito no hubiese quedado tan bien (risas). Con San Jorge es algo que a mí me ha marcado desde pequeño. También es ese carácter de la lucha, del emprendimiento, del trabajar dando siempre el cien por cien. En todas esas cosas me he visto reflejado, y desde hace tiempo tenía ese concepto en la cabeza. Quería reflejar esa idea de una manera o de otra. Se me ha dado la oportunidad en este disco, en el que llevo trabajando desde hace tiempo y con el que estoy muy satisfecho.

P.¿A qué dragones hay que vencer en esta vida?

R.El más difícil, o el más importante, es el de uno mismo. El que llevamos dentro. Sobre eso se habla mucho en el disco. En mis canciones hago referencia a esa batalla interna que hay que lidiar antes de enfrentarse a los demás.

P.Una frase de un tema que quiero que me explique: “¿El Fabio McNamara del rap?”

R.Sí. Es un guiño a la figura que jugó Fabio McNamara en su época, en los ochenta. Él fue un tipo muy vanguardista, con un sonido muy propio, con una estética muy característica… Creo que se entiende solo.

El disco tiene mucho de mí del pasado, del presente y del futuro. Es una pieza fundamental en mi carrera y un reflejo de Recycled J"

P.En alguno de los temas he recordado un rap más tradicional –si es que eso existe-. ¿Hay un tributo a ese rap de SFDK o de Violadores del Verso?

R.De donde yo vengo es ese rap underground. En mis orígenes empecé rapeando, aunque luego me fuera a un estilo más cantado. Mamé mucho también de la escena de Madrid. He ido por distintos caminos hasta llegar adonde he llegado. En otro de mis trabajos, como Casanova, puede que esté más cerca del pop o de la electrónica. En este álbum, en San Jorge, lo principal es el rap. Es un trabajo más tendente a lo urbano, y un guiño al lugar de donde vengo.

P.Hablando de raíces, está también muy presente el barrio, esos orígenes suyos.

R.Mi barrio de Madrid, Carabanchel, es algo que forma parte de mí. Es algo a lo que siempre recurro, de lo que hablo. El barrio me ha marcado mucho en mi vida. Desde mi punto de vista es algo de lo que me siento muy orgulloso y es característico en mí.

P.En el álbum se observa muchas referencias al catolicismo. A sus imágenes, ideario.

R.Yo no soy católico practicante, pero la familia de la que vengo, donde me crie, sí que era así. La religión en sí, no sólo el cristianismo, es algo que siempre me ha gustado. Todo eso a lo que se aferra el hombre, esa fuerza superior, esas preguntas sobre de dónde venimos y a dónde vamos. No le he dado un guiño directo a la religión cristiana o católica, pero siendo de Madrid, de España, de una cultura occidental, es algo que de una manera u otra tengo presente. La religión, sea la que sea, me parece algo interesante.

En mis canciones hago referencia a esa batalla interna que hay que lidiar antes de enfrentarse a los demás"

P.¿Cuáles son los demonios de Jorge Escorial?

R.Pues yo creo que Jorge Escorial, directamente (risas).

P.¿Y en qué cree usted?

R.Creo en mí, en mi familia, en el amor, en una fuerza superior que hace que todo vaya bien.

P.¿Cree usted en el oro…?

R.En el oro como tal, sí.

P.Se lo pregunto porque en uno de los temas del álbum cuestiona el pecado de la avaricia, tan habitual en la imagen del artista urbano –la fama, el lujo, el poder-.

R.En varios temas está ese asunto. Por ejemplo, en el que hago con Juicy Bae, que por cierto es sevillana. Ese tema habla mucho de la envidia, de la lujuria. De todo ese mundo corrupto. También reflexiono sobre ello con Natos y Waor en Caronte. Con ellos hablo de qué será cuando todo se acabe, cuando nos muramos, y todo ese lujo y ese éxito desaparezcan.

P.Natos y Waor, Abraham Mateo, Cruz Cafuné. Es este un disco coral.

R.Las colaboraciones no han sido algo característico en mis proyectos. En este álbum, sin embargo, quería que estuviese gente que me ha inspirado; también me gusta esa parte de juntar escena. Cuando nos juntamos gente que nos apreciamos en lo profesional y en lo personal salen auténticas maravillas.

P.¿Qué cree que significará este disco en su trayectoria?

R.Para mí, San Jorge es el álbum más ambicioso hasta el momento. Más que un álbum es un doble álbum que trata de reflejar una era. El disco tiene mucho de mí del pasado, del presente y del futuro. Es una pieza fundamental en mi carrera y un reflejo de Recycled J.