¿Quién es Restinga, el último descubrimiento musical de Pedro Sánchez? Así suena esta innovadora artista sevillana

Restinga destaca por abordar temáticas como la soledad o el desamor desde una amplia amalgama de géneros musicales.

Tras descubrir al grupo indie local Vera Fauna, Pedro Sánchez ha vuelto a recomendar una artista sevillana. El presidente del Gobierno recomienda cada semana libros y canciones a través de sus redes sociales y, en la última entrega de esta serie particular, se ha fijado en la cantante, productora y compositora Restinga. "Ha lanzado su primer disco este 2025 y cualquiera de sus canciones merece la pena", defendía Sánchez.

La artista hispano-marroquí no ha tardado en recoger el guante del presidente. "No es IA", decía tras conocer que Sánchez se decantaba por su música. "Todo el mundo a comprar mi vinilo, que lo ha recomendado el presidente", proclamaba la cantante en una publicación posterior. Pero ¿quién es esta joven promesa musical?

De DJ a cantautora: los orígenes de Restinga

Restinga (1993) es la playa entre Tetuán y Ceuta que da nombre al alter ego de Herminia Loh Moreno, cantautora y productora de origen marroquí y radicada en Sevilla. Concoida también por su faceta de DJ, la artista pronto se convirtió en un nombre habitual de la escena clubbing de la capital andaluza.

En 2023, Restinga dio un paso adelante al presentar sus propias canciones, que componía, grababa y producía ella misma en su casa. Así llegaron tímidos singles como un poquito más lento o el EP "انا و ياك" (traducido como "tú y yo"), compuesto tras la pandemia, en que entrelaza los samples árabes con el bedroom pop.

Una de las claves de Restinga es su capacidad para conectar con el espíritu de la Generación Z, que aborda sus fragilidades y vulnerabilidades, como la soledad, el amor, el desamor, la salud mental o el deseo. Temáticas que, gracias a su gran conocimiento musical, es capaz de integrar con la música árabe y oriental, la electrónica, el funk o el tecno más vanguardista. De la melancolía a la euforia, y del llanto al baile, sus canciones configuran un viaje sonoro lleno de matices.

En 2024, llegaría no seas así, esta vez publicado a través del sello madrileño Raso (Baiuca, Rodrigo Cuevas), en que afianza su estilo y demuestra su habilidad para integrar una amalgama de géneros de forma innovadora. Más tarde, con bellati lleva el reggaetón a nuevos horizontes: cantado en darija, un dialecto marroquí, crea una fusión única que va de lo autóctono a lo global.

De la música árabe al synth-pop

Este 2025 ha supuesto un punto de inflexión en la trayectoria de Restinga. A principios de año presentaba Salina, un tema lleno de frescura en que entrelaza una gnawa típica de Marruecas con sonidos de club.

Con un sonido pop más accesible, en Desvelhada fusiona beat propios de la música de garage británica con el synth-pop y un sonido de cuerdas que recuerda a un laúd. En este tema colabora el artista mexicano dieglitter, vinculado al hyperpop. El resultado, una canción de amor y deseo marcada por el desapego emocional.

Finalmente, ha visto la luz Free Baby, su primer álbum de estudio, que ha presentado en festivales de la talla del Primavera Sound o Sound Isidro, entre otros.