La ROSS se inspira en la naturaleza para su temporada 2025/2026

Para el director artístico de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Lucas Macías, empezar la temporada 2025/2026 con la interpretación de la Sinfonía nº2, en Do menor Resurrección, de Gustav Mahler, el jueves 11 y el viernes 12 de septiembre, es "una declaración de intenciones". El compositor bohemio-austriaco será uno de los protagonistas de un curso que la ROSS vislumbra con esperanza: con el estreno de Macías en su cargo, un repertorio "lo más variado posible" y un incremento en el número de programas y de abonados. El próximo curso toma la obra del jerezano afincado en Málaga Juan del Junco, inspirada en la naturaleza, para ilustrar el lema ROSS, tierra de arte.

En un acto en los jardines de la Caridad, junto al Teatro de la Maestranza, donde sonaban esos pájaros que cautivaron con su sonoridad a compositores tan diversos como Handel o Messiaen, Macías calificó de "privilegio" el cargo que ocupará a partir de septiembre, y con el que este onubense siente que vuelve a casa. "Tengo un recuerdo fabuloso de ir con mi padre a los primeros conciertos de la ROSS en la Sala Apolo, cuando estaba como director Vjekoslav Šutej", cuenta el maestro, que procurará con su labor potenciar el reencuentro entre Sevilla y la Sinfónica. "Visualizo una orquesta con el respaldo total de la ciudad, y para eso hemos diseñado un programa lo más variado posible, con grandes nombres pero también con talento local", señaló Macías, que entre esos nombres destacó el regreso de György Ráth, la residencia de la soprano israelí Chen Reiss o la visita de la directora coreana Shi-Yeon Sung.

El músico puso al pianista Wayne Marshall, que interpretará en marzo la Rhapsody in Blue de Gershwin, como ejemplo de la "variedad" con la que concibe la temporada. "Me encantaría que ese programa estuviera lleno de jóvenes. Que no tengan miedo, que no esperen el frac, que no piensen que un concierto es un museo donde no se puede tocar ni respirar", comentó Macías, que acorde con esta filosofía resaltó su compromiso con los creadores actuales, "y nos acercaremos a la obra de Francisco Coll, Josep Planells, Borja Mariño, Raquel García Tomás y Gabriela Ortiz".

Por su parte, el director gerente de la ROSS, Jordi Tort, que en sus notas para la temporada resume el tiempo transcurrido desde su incorporación a Sevilla como "un año de amor", mencionó entre los atractivos de la temporada 2025/2026 el ciclo de actividades Mahler y la belleza, que incluirá unos coloquios coordinados por Alberto Carretero, conferencias de Lucas Macías sobre la Segunda y la Quinta Sinfonía y un concierto divulgativo que dirigirá la algecireña Irene Delgado-Jiménez a principios de septiembre, que se plantea como "un precalentamiento". En Feeling ROSS, la marca que arrancó este curso para llamar la atención de nuevas audiencias, el cine volverá a estar presente con varios conciertos: la proyección de la Carmen del genio Lubitsch con la interpretación en directo de la partitura de Tobias Schwenke, un recital de bandas sonoras españolas -ambas citas previstas para noviembre y programadas dentro del Festival de Sevilla- y un pase de Jurassic Park con la Sinfónica abordando las melodías de John Williams, en Fibes en enero.

En la temporada 2025/2026, Feeling ROSS ofrecerá otra edición de Reza Sevilla y un nuevo Concierto participativo tras la exitosa convocatoria de este año con la Novena de Beethoven, pero añade a su calendario una propuesta inesperada, un Camilo Sesto sinfónico (Cartuja Center, mayo) en el que el actor y cantante Dani Diges revivirá los himnos del intérprete de Jesucristo Superstar. Tort recupera de su etapa en el Auditori de Barcelona, para la programación de la ROSS, Ma mère l'Oye, una velada centrada en el repertorio francés que incluye unas coreografías del cordobés Antonio Ruz.

El director gerente de la Sinfónica informó del aumento progresivo en el número de programas ("en la penúltima temporada fueron 12, en esta fueron 13 y en la próxima serán 15") y del incremento de los abonados, "que han pasado de los 900 a alrededor de 1100", dijo Tort, que aprecia gracias a iniciativas como la Novena Participativa que otros públicos se interesan por la ROSS. "De los 1000 candidatos que se presentaron para cantar en este concierto, sólo teníamos a unos 100 en la base de datos", aseguró Tort, que habló de una política de precios "continuista. Se ha suprimido en la web la comisión de gestión y se ha hecho un pequeño ajuste en los precios correspondiente a esa comisión".

El secretario general para la Cultura de la Junta de Andalucía, José Ángel Vélez, defiende que las alianzas entre instituciones contribuyen a fomentar ese interés. "Es muy importante la labor de los conservatorios o de Juventudes Musicales. Emociona ver a los chavales que acuden a los conciertos cargando con sus instrumentos, y es porque una masterclass en el conservatorio ha hecho que venga ese alumno", celebra Vélez, un gestor que cuenta con formación como músico. El director general de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Fernando Mañes, manifiesta sus esperanzas en proyectos como La ROSS en tu barrio, que contagia a los niños la emoción de la música, porque "tenemos que trabajar el público objetivo desde el principio".