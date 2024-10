Salen a la venta las entradas para ver los últimos conciertos de Sabina en Sevilla: dónde comprarlas, precios y fechas

“Cuando no salga mi jeta en los diarios/ni los novios bailen ya Noches de Boda, /cuando sólo esté de moda si me caigo otra vez del escenario” dice el maestro Joaquín Sabina en Un último vals. Canción que lanzó el viernes y que sabe –aún más– a esa despedida que no quiere llegar. El de Úbeda abandona las tablas definitivamente con la gira Hola y Adiós, que comenzará en febrero de 2025 en América Latina y seguirá su rumbo por España y Europa. Sevilla podrá disfrutar de dos veladas con el artista. La primera fecha será el 2 de septiembre y la segunda el 4. Ambos conciertos se celebrarán en el coso maestrante, como parte del festival Noches de la Maestranza. Hoy a las 12:00 horas salen a la venta las entradas.

La gran expectación que se produjo, el pasado julio, cuando el intérprete anunció que retirada llegaría después de este tour, es un indicativo de que habrá largas colas para hacerse con uno de los pases. Las localidades se podrán adquirir a través de estas dos páginas web oficiales: holayadioslagira.es y jsabina.com. El precio de las entradas oscilará entre los 57 euros y los 135 (más gastos de distribución). Aunque por el momento se desconocen precios finales.

Sabina es el primer artista confirmado de la cuarta edición del ciclo Noches de la Maestranza. Una cita en la que ya participó en septiembre de 2023, ofreciendo un recital plagado de grandes éxitos. No faltaron los guiños a esa etapa más rockera del jiennense combinados a la perfección con destellos de nostalgia y melancolía al recordar, por ejemplo, a su compañera de batallas Chavela Vargas. 19 días y 500 noches, La Magdalena, Peces de ciudad, La canción más hermosa del mundo o Contigo. Canciones de ayer y hoy que nunca morirán.

De hecho, la gira que el de Jaén realizó durante 2023 fue, contra todo pronóstico, la más rotunda de su dilatada carrera, donde la ilusión, profesionalidad y experiencia del maestro de Úbeda vencieron el vértigo inicial, contagiando alegría y energía a sus músicos, impregnando las interpretaciones de una arrebolada sensibilidad y ganándose a un público –más de 700.000 personas en casi 60 conciertos por una docena de países– que se volcó, entusiasmó y conmovió hasta ese punto donde confluyen el aplauso fervoroso y la lágrima de emoción.