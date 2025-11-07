Homenaje a los maestros

La ficha *** Festival de la Guitarra de Sevilla. Santiago Lara. Guitarra: Santiago Lara. Lugar: Espacio Turina. Fecha: Jueves, 6 de noviembre. Aforo: Tres cuartos de entrada.

Inició el jerezano su recital con una granaína sobria, para pasar rápidamente a los estilos rítmicos, como la soleá. Lara busca en su música nuevas soluciones melódicas y también indaga en el rasgueo clásico para buscar otros estados de ánimo de manera que, sin ser un revolucionario, es un artista personal. Y, por supuesto, con el sello del ritmo y los poderosos bordones característicos del toque de su tierra. Pero, siendo jerezano, con el peso que la escuela de guitarra de Jerez impone, es un guitarrista muy personal, que ha sabido no ser engullido por esta mera influencia, como les ha ocurrido a otros guitarristas de su tierra de su misma generación. Buscando otros referentes, más allá de su lar nativo, como demostró este recital. Lo que más me gustó fue la deliciosa malagueña, plena de matices, de sugerencias, con un largo trémolo muy lírico, dulce. Algunos pasajes nos recordaban la música del maestro Joaquín Rodrigo. La farruca también resultó un estilo muy elegante en sus manos, sobrio. Maestría es una composición inspirada en la música de Manolo Sanlúcar a la que, sin incluir ninguna cita directa, nos evoca en muchos pasajes. Una pieza poética, muy sentimental, en homenaje al maestro de Sanlúcar de Barrameda, en la noche en la que se presentaba la biografía del tocaor firmada por Suárez Japón.

Lo que más me sorprendió de su concierto fue la inclusión en el mismo del zapateado de Sarasate, una pieza que nada tenía que ver con el resto de la música que nos ofreció Lara. Se trata de un ejercicio de virtuosismo que Lara resolvió con soltura. Me sorprendió porque Lara es autor de una buena cantidad de música, con 6 discos en el mercado, como para tener que echar mano de repertorio ajeno para este concierto. Ciertamente, Sabicas lo incluía en sus recitales. Pero era otro tipo de guitarra flamenca de concierto, en otra época. Y, lógicamente, el navarro Sabicas sentía afinidad por su paisano Sarasate.

De la época de Sarasate es la música de El Vito, que Lara interpretó, con buen criterio, a ritmo de bulerías. Digo que con buen criterio puesto que esta canción es sin duda uno de los precedentes de la bulería. Y por bulerías concluyó su recital, una pieza plena de ritmo.