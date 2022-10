Saramago vuelve a las calles de Sevilla

La ficha 'Según José. De Sevilla a Saramago'. Teatro Lope de Vega, este jueves a las 20:00. Entradas entre los 4 y los 21 euros

José Saramago regresa a las calles de Sevilla, volverá a deambular y perderse por ellas. También a conmoverse con un baile, un cante, esa palabra en la que él siempre creyó, el reencuentro con los personajes que imaginaba y a los que llegaba a amar como si fueran de carne y hueso. Lo hará simbólicamente, gracias al homenaje que el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) le dedica este jueves en el Lope de Vega con motivo del centenario del Premio Nobel, una "fiesta" en la que creadores y artistas vinculados a la ciudad reinterpretarán a un autor, Hijo Predilecto de Andalucía y doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla, que defendió que era "hora de mirar, de una vez, al Sur, respetar el Sur, pensar en el Sur". Una propuesta que relee su obra y celebra desde diferentes disciplinas esa sensibilidad meridional con que el portugués observó el mundo.

"Era complejo plantear este proyecto, no podíamos limitarnos a analizar una obra y hacer una propuesta, sin más", explica Rafael R. Villalobos, director de Según José. De Sevilla a Saramago. "Se me ocurrió pensar en una estructura en la que cada invitado tuviera su espacio, y me vino la imagen de alguien paseando por el casco antiguo de Sevilla, que es como el de Roma, en el que al cruzar una esquina aparece algo bellísimo que no esperas, y en otro giro te encuentras a alguien bailando... Con ese formato podíamos ir descubriendo a los artistas que participaban, pero también la obra de Saramago, en un itinerario impredecible. Que, de repente, por ejemplo, en mitad de una pieza inspirada en una novela, apareciera un poema", adelanta el también iluminador y dramaturgo de este espectáculo.

Villalobos concibe el montaje como "una fiesta que le dedica Sevilla a Saramago. Era casi un imperativo organizarla por los lazos que tuvo con Sevilla y con Andalucía y el modo en que reivindicó el sur. La mejor manera de hacerlo, pensamos, era reunir a los artistas, los creadores que son de aquí o han tenido vinculación con la ciudad", nombres como Leonor Leal, Nicola Beller Carbone o Rocío Márquez, que se inspiran en novelas emblemáticas de su carrera para cada bloque de Según José.

Más allá de estos fragmentos Dani Llamas ha creado una música incidental "que empieza y acaba como el discurso de aceptación del Nobel, en el que se ve muy claro quién es José, de dónde viene, de ese abuelo que no sabía ni leer ni escribir pero que para él era el hombre más sabio que conoció nunca. Es una reivindicación de la vida campesina, de la vida sencilla, de ese sur que encarnan Baltasar y Blimunda, los protagonistas de Memorial del convento, por los que entiendes el cariño que Saramago mostraba a sus personajes. Termina diciendo en ese discurso que ellos, sus criaturas, completaban su vida", apunta Villalobos.

Arranca el espectáculo un primer capítulo que ha aliado a Rocío Márquez y Juan Carlos Toribio y que parte de Las intermitencias de la muerte, "con esa relación imposible entre la muerte y el chelista que encierra una de las frases más lapidarias de toda la literatura de Saramago: La muerte comprendió que no se debe distraer al artista en su arte. Esa muerte que después de haberse negado a matar a nadie toma la forma de una mujer elegante que entrega cartas", expone el director sobre una parte que han concebido como "un microconcierto a partir de la música de Heitor Villa-Lobos, también con El último organillo que Rocío recuperó en Visto en el Jueves... Para mí era muy importante que este proyecto hablara de los artistas, de quiénes son, de en qué punto están en sus carreras".

La propuesta, en la que los personajes de los distintos bloques se cruzan y también van irrumpiendo en escena José (Eduardo Aguirre de Cárcer), un relator (Luis Tausía) y una narradora (Celia Vioque), continúa con un diálogo entre Nicola Beller Carbone y Pedro Rojas, músico de Proyecto Ocnos, a partir de El Evangelio según Jesucristo. "Y de un momento especialmente emocionante de ese libro", precisa Villalobos. "Cuando María Magdala le pregunta a Jesucristo si sabe que es prostituta y éste le dice que sí, ella le responde: 'Entonces lo sabes todo de mí'. Y él le contesta: 'No. Sé eso solo'. Y la deja noqueada, porque ni siquiera ella pensaba que era más cosas aparte de una prostituta. Hay algo de la estela de Jesucristo en Parsifal y por eso hemos rescatado el Ich sah das Kind de esa ópera. Nicola es una de las sopranos que más ha venido a la ciudad, más ha actuado en el Maestranza y más se ha entregado a proyectos fronterizos. Tan enamorada está del sur que se viene a vivir a El Puerto de Santa María".

Para el tercer bloque, que toma como referencia Memorial del convento, Leonor Leal y Antonio Moreno han creado "una pieza preciosa en su austeridad. Baltasar, ese militar al que sólo Blimunda le hace olvidarse de la guerra, y Blimunda, esa mujer que camina y camina por todo Portugal hasta encontrarlo a él, se casan tomando sopa y son el símbolo del amor más sencillo", cuenta Villalobos sobre este "canto a lo doméstico" que es también "una reflexión sobre la vulnerabilidad de los artistas. Blimunda puede adivinar el pensamiento de los demás, y eso le ocurre también a quienes bailan: no miran a la cara del público porque advierten entonces lo que éste piensa, demanda de ellos".

El cuarto episodio, revisión de Ensayo sobre la ceguera, recluta al bailarín y coreógrafo Pedro Berdäyes. "Puede ser que el público no lo relacione con Sevilla, pero ha sido clave en esa edad de oro que ha vivido la danza contemporánea en la ciudad, con profesionales como Isabel Vázquez o María M. Cabeza de Vaca, que trabajó con él en su compañía. La presencia de Pedro, Premio Nacional de Danza, me lleva a pensar que debemos cuidar a los artistas en todos los momentos de su carrera. En un presente en el que sólo nos interesa la novedad es interesante volver a esos creadores que han sido fundamentales en la escena española. Él ha hecho algo fascinante con el personaje de La chica de las gafas oscuras, que encierra y representa en su abstracción todo el drama, la pesadilla, de Ensayo sobre la ceguera".

Villalobos, que firma también el espacio escénico con Cachito Vallés, asegura que "había leído la obra de Saramago en diferentes etapas de mi vida, y al verla junta me he dado cuenta de que todos los libros hablan entre sí, que las obsesiones son las mismas, las inquietudes del ser humano. Pero lo que me ha sorprendido más es cómo ha despertado la generosidad en los artistas, que se han entregado aquí de una manera que me ha abrumado, como si Saramago hubiese animado algo en sus conciencias, esa palabra que a él le gustaba tanto".