Sevilla celebra el centenario de Juanita reina con un programa cultural y artístico

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Cultura, rendirá homenaje a Juanita Reina con motivo del centenario de su nacimiento. La artista, nacida en la calle Parras del barrio de la Macarena el 25 de agosto de 1925, se convirtió en una de las grandes figuras de la copla, el cine y el teatro español del siglo XX, y representó a Sevilla mundialmente.

Según fuentes municipales, el calendario conmemorativo incluye una exposición en el Ayuntamiento durante el mes de octubre. Asimismo, se realizará un concierto homenaje en la Sala Turina con destacados intérpretes de la copla y diversas actividades organizadas por las peñas de copla de Sevilla. El calendario completo se anunciará en las próximas semanas.

La delegada de Cultura, Angie Moreno, destacó que "Juanita Reina representa la fuerza de la copla, la elegancia de la interpretación y la profunda conexión entre arte y ciudad. Fue una de las mejores embajadoras de Sevilla, llevando su acento y su arte a todos los rincones del mundo". Moreno añadió que "con este centenario, Sevilla reconoce a una mujer que llevó el nombre de nuestra tierra más allá de nuestras fronteras y que sigue siendo un símbolo de identidad colectiva".

Desde niña, Juanita Reina mostró un talento excepcional para el canto. Debutó en el Teatro Cervantes con 13 años y pocos después protagonizó películas como La blanca paloma (1942) y Canelita en rama (1943). Su trayectoria cinematográfica incluyó títulos como Lola la Piconera (1946) y La Lola se va a los puertos (1947), consolidándola como mito del folclore español. Sin embargo, fue en los escenarios donde alcanzó su máxima plenitud interpretando canciones de Quintero, León y Quiroga, con temas inmortales como Francisco Alegre, Capote de grana y oro, Dolores la Golondrina o Callejuela sin salida.

Juanita Reina estuvo profundamente vinculada a Sevilla y a la Hermandad de la Macarena, de la que fue camarera de honor. La artista encarnó la copla como expresión de la memoria popular andaluza. En 1964 contrajo matrimonio con el bailarín Federico Casado, conocido como Caracolillo, con quien compartió vida y escenarios.

En 1992 participó en el espectáculo Azabache, junto a Rocío Jurado, Nati Mistral, Imperio Argentina y María Vidal, un acontecimiento que reivindicó la copla y la canción española como parte del patrimonio musical. Este acontecimiento fue uno de los hitos culturales de la Exposición Universal de Sevilla y que continúa en la memoria de muchos sevillanos como un acontecimiento único.

Juanita Reina falleció en 1999, a los 73 años. Sevilla le dedicó una glorieta en el Parque de María Luisa como homenaje, símbolo de gratitud y memoria. Angie Moreno concluyó que “hoy, cien años después de su nacimiento, seguimos reconociendo en Juanita Reina una artista irrepetible, que convirtió la copla en una forma de sentir y de vivir”.