Marina Carmona: "Ser diferente es lo que más hay que currarse en la música ahora mismo”

Madrileña y andaluza, flamenca y francófila, cosmopolita con el corazón en el sur, Marina Carmona inaugura su camino musical abrazando sus dualidades como parte de esa identidad que plasmó en su primer disco, donde armoniza el legado familiar - los Habichuela y Ketama- con el sonido de la modernidad. Mientras prepara su siguiente álbum, recalará en Sevilla dentro del festival Insólito el 14 de noviembre.

Pregunta.Estudió en Miami, una ciudad legendaria para la música, ¿qué encontró allí y cómo ha marcado eso tu estilo?

Respuesta.Miami es un punto de conexión musical muy potente. Allí viví una jam cultural continua. Hay artistas de todas partes del mundo con los que puedes compartir, y entender que eso puede enriquecerte. Creo que eso me ha convertido en la artista que soy, me considero una cantante de música del mundo.

P.¿Cómo perciben la música española al otro lado del charco?

R.Allí nos miran con muchísima admiración, sobre todo hacia al flamenco, que es una música de raíz que los emociona mucho y que aprecian como algo único. Creo que hemos hecho un gran trabajo con la internacionalización del flamenco, cada vez es mejor conocido.

No me gusta estancarme en las canciones de amor y desamor

P.Usted canta en tres idiomas, ¿qué le aporta cada uno de ellos?

R.El inglés me ha permitido expandirme profesionalmente, haciendo teatro musical por ejemplo. El francés me recuerda mucho al flamenco, tiene esa intensidad, esa pasión, esas historias tan potentes. Veo ahí algo de los dibujos vocales del flamenco. En ese sentido, me resulta natural hacer una versión flamenca de Ne me quitte pas, que me abrió una parte de mi identidad. Creo que ser diferente es lo que más hay que currarse ahora mismo, trabajar en qué hace que la gente se acuerde de ti.

P.Su primer disco se llamó Mi identidad, donde aborda las canciones desde un punto de vista muy personal, lejos de los temas genéricos que demanda la industria.

R.Hay que rebuscar mucho en uno mismo para saber qué es lo que quieres contar y cómo, es decir, a qué suenas. Yo me impuse esa exigencia: que el disco fuera una manera de que la gente me conociese, que entendiera mis dualidades, mis luces y sombras. Que entendiera por ejemplo cómo me baso en la tradición y la trabajo con elegancia desde la modernidad.

P.En sus canciones habla de tener paciencia, de perdón, de fe, temas que no están muy en boga en estos tiempos frenéticos y de individualismo.

R.Justamente por eso, este disco lo entiendo como un manual que confecciono para mí y para el resto. La música es un camino directo al alma, que hace que todos conectemos con el ser humano en sí. No me gusta estancarme en el amor y el desamor, que por supuesto hay mucho de eso también en mi vida, como en la de todos; y conectar con eso es relativamente fácil; pero hacerlo con el perdón, con la paciencia, con cosas que nos cuestan tanto hoy día, es un reto. En la música, como en la vida, todo es mejor a fuego lento.

P.Ha utilizado elementos electrónicos para arreglar sus canciones, algo que en el flamenco parece cada vez más integrado.

R.Me fijo mucho en los Morente, Enrique fue el que se atrevió con todas esas rarezas, y Soleá fue aún más lejos. A mí me gusta mucho investigar y en este disco que preparo voy a aventurarme aún más. Me he marcado como objetivo pasármelo bien, después de toda la presión que me metí en el primero, quiero disfrutar en el estudio. Es un concepto más relajado donde caben perfectamente este juego con arreglos novedosos.

P.Ya que estamos, ¿qué más puede adelantarnos de su próximo disco?

R.Preparo un EP de cinco temas, y narro un mundo de anclaje. Quiero jugar con los colores del mar para expresar que me meto en profundidades. Me he puesto muy moderna pero con letras muy clásicas.

P.Usted, Judeline, Rosalía, Bad Gyal, María Terremoto, Aitana… parece que las mujeres lideran la música española en casi cualquier género.

R.Sí, pero todavía queda mucho camino por hacer. Si vas a un festival aún hay mucho más poder masculino que femenino, pero creo que la mujer está en un momento de empoderamiento muy bonito. Estamos siendo más transgresoras, estamos yendo más allá de la tradición en sí, por eso encontramos artistas como Judeline… Hay mujeres que ya nos han abierto ese camino, a que sigamos siendo aún más atrevidas. En mi próximo disco va a haber una mujer productora, que todavía no había trabajado con ninguna.

P.¿Cómo va a ser el directo de Insólito?

R.Será la primera vez que cante en solitario allí, llevaré artistas invitados de la zona, algo que me hace mucha ilusión. Lo que quiero que se sientan es que a pesar de que provengo de un linaje familiar tan grande, quiero que me conozcan y me den la oportunidad de seguirme acompañando en el camino. Siempre que canto por primera vez en una ciudad noto que la gente está expectante, pero al final sé que acaban disfrutando, porque además llevo sorpresas y canciones nuevas.