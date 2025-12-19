Sevilla contará con un paseo dedicado a los poetas de la Generación del 27 en la calle Tetuán. La iniciativa forma parte del programa de actividades diseñado por el Ayuntamiento para conmemorar el centenario de una de las generaciones más brillantes de la cultura española contemporánea. A lo largo de la calle se dispondrán placas de bronce de 35 x 35 centímetros, integradas en el suelo, en las que figurará el nombre de cada uno de los miembros de la Generación del 27. De este modo, el paseo se convertirá en un recorrido cultural y emocional, en el que vecinos y visitantes caminarán literalmente sobre la huella de quienes renovaron la poesía, el teatro y el pensamiento estético del siglo XX.

El primer homenajeado de este paseo, ha subrayado el Consistorio en un nota, será el torero, dramaturgo y mecenas Ignacio Sánchez Mejías. Su nombre abrirá simbólicamente el recorrido "como origen de esta memoria compartida". El Ayuntamiento promoverá la implicación activa de la sociedad civil sevillana, invitando a entidades, colectivos y particulares a patrocinar las placas dedicadas al resto de los miembros de la Generación del 27, reforzando así el vínculo entre ciudadanía y patrimonio cultural.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha subrayado que se trata de “un proyecto de fuerte carga simbólica, con vocación ciudadana y ubicado en un enclave histórico como la calle Tetuán, donde tuvo su sede el Ateneo de Sevilla y donde se gestaron muchos de los encuentros y afinidades que dieron forma a la Generación del 27”. Además, ha subrayado que “no hablamos solo de urbanismo, sino de identidad, de memoria y de justicia cultural con una generación que cambió para siempre la literatura española y que tuvo en Sevilla uno de sus escenarios fundamentales”.

Esta iniciativa forma parte del amplio programa de actos conmemorativos del centenario que el Ayuntamiento de Sevilla desplegará a lo largo del próximo año, y que incluirá exposiciones, rutas literarias, lecturas públicas, encuentros académicos y actividades educativas. En palabras de Sanz, “queremos que el centenario del 27 se viva en la calle, en los barrios, en los centros educativos y culturales, y que Sevilla vuelva a situarse como referente cultural y literario de primer nivel”.