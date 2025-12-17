Los integrantes de la Generación del 27 regresan a la “ciudad donde fueron felices”

“¿Aquel momento ya es una leyenda?”, se interrogaba Jorge Guillén en el emocionante poema Unos amigos, en el que rememoraba la cálida fraternidad que se forjó entre los compañeros de la Generación del 27, las “relaciones felices / entre quienes, aún mozos, / se descubrieron gustos, preferencias / en su raíz comunes. / ¡Poesía!”. Un inventario de afectos en el que el autor de Cántico, contagiado del vitalismo del sur, vuelve a los momentos compartidos consciente del patrimonio que suponen. “Compañía, risueña compañía. / Vivir es necesario, / Envidiar –¿para qué?– / no es necesario”.

El poema de Jorge Guillén, recuerdo de sus días sevillanos, inspira el Encuentro de Fundaciones del 27 que se celebra en la capital andaluza desde ayer. La cita, que reúne a 25 instituciones vinculadas al grupo en las mismas fechas en que se convocó el mítico homenaje a Góngora del Ateneo de Sevilla, dos años antes del centenario, se plantea con “el espíritu festivo” de aquellas jornadas. Frente a la imagen estática y grave de esos poetas que se citaban con la posteridad, las charlas reviven a unos muchachos de talento prodigioso que despiertan excitados al mundo. “Así lo recordaron ellos siempre, en epistolarios y textos: como la ciudad de su juventud, la ciudad en la que fueron felices”, apunta Eva Díaz Pérez, directora de este encuentro.

La reunión va más allá de las entidades asociadas a los poetas, y en Sevilla están presentes en estos días representantes del Centro Luis Buñuel, el Museo Gregorio Prieto o la Fundación-Archivo Manuel de Falla. Porque la Generación del 27 fue “multidisciplinar, dentro de ella también había músicos, cineastas, dramaturgos, pintores, filósofos”, prosigue Díaz Pérez, que cree que esa pluralidad refleja “el volcán creativo que fue la Edad de Plata”.

Elena García de Paredes, presidenta de la Fundación-Archivo Manuel de Falla, sostiene que, a pesar de que el autor de El amor brujo se adscribiría antes “a la Generación del 14, vivió plenamente el espíritu del 27, porque había estado en París, conoció las corrientes europeas...”, y aunque la edad señalaba que era “mayor, por dentro era otro joven. Compuso el Soneto a Córdoba inspirado en Góngora, participa en la revista Litoral...”, expone García de Paredes, que añade que Falla “no es un referente sólo para los músicos, también para los escritores. Acuden a él porque quien debería ser la cabeza visible, Juan Ramón Jiménez, por su personalidad, no ocupa ese papel”.

En esa primera charla, Y nos fuimos al sur, titulada como las otras mesas redondas con un verso de Unos amigos, Antonio Piedra, director de la Fundación Jorge Guillén, aseguró que el poeta cuyo legado gestiona se resistía a la etiqueta de generación y prefería llamarlo grupo. “No había pontífices, no había líderes, había una conjunción literaria que cristalizó en amistad”. José Antonio Mesa Toré, responsable del Centro Cultural Generación del 27, por su parte, resaltó la importancia que tuvo Málaga para los creadores, y más concretamente la imprenta Sur, fundada por Emilio Prados y Manuel Altolaguirre y donde se publicaba la revista Litoral y vieron la luz los primeros libros de esta constelación única.

El encuentro, repartido ayer entre la Fábrica de Artillería y el Ateneo de Sevilla, y que continuará hoy en la Universidad de Sevilla y el CAAC, contempla también el regreso simbólico de la Generación del 27 a otros espacios donde transcurrió su historia: la Casa Cernuda acogió ayer una lectura de Ocnos, y esta tarde aguarda una visita a la Finca de Pino Montano de Ignacio Sánchez Mejías. En la inauguración de las jornadas, el alcalde de Sevilla José Luis Sanz anunció que la intención del Consistorio es que la Casa Cernuda abra sus puertas la próxima primavera.