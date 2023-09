Sevilla baila al ritmo de Quevedo en su concierto bajo la lluvia

El cantante canario Pedro Luis Domínguez Quevedo empezó el mes de septiembre recibiendo la grata noticia de haber conseguido el título de artista más escuchado en España durante este verano. Gracias a Columbia, el intérprete ha vuelto a conseguir un trofeo que ya logró el año pasado con su famosa sesión de Bizarrap, cuyo número nadie recuerda –la 52– pero sí su famosísimo estribillo. No hay bar, discoteca o pub que se precie que no lo haya puesto. Con este grato inicio de temporada, Quevedo encaró ayer la inauguración del ciclo Cabaret Festival Latino. Entradas agotadísimas y jóvenes campando por los aledaños Recinto Hípico de Mairena del Aljarafe desde temprano a pesar de la lluvia que acompañó el inicio del espectáculo.

Muchos han criticado que el artista apenas canta sobre el escenario y que peca de un exceso de autotune. Lo cierto es que, para los presentes, poco importaron estos detalles. Lo principal fue bailar, cantar y disfrutar de uno de los artistas nacionales del momento con mayor reconocimiento fuera de nuestras fronteras. Con permiso de Rosalía.

El cantante, enfundado con gorra y gafas de sol a pesar de la lluvia, hizo un repaso por su exitoso álbum –el primero de su palmarés– Donde quiero estar, que precisamente es el motivo de su gira. Desde Ahora qué, en la que aborda su vertiginoso éxito y la rapidez con la que se ha convertido en un fenómeno de masas, hasta abordar el amor furtivo que proclama en Yankee. Tampoco se dejó por el camino su primera colaboración con el productor Ovy on the Drums Sin señal. Una invitación al baile que su público no dudó ni un segundo en seguir.

Uno de los momentos más intensos se produjo con Alejandro Prendergast, conocido como Linton al piano. Solo hicieron falta las primeras notas de Me falta algo para que los ojos de todos se humedecieran y las lagrimas comenzara a florecer. Un momento que sorprendió a ese público un poco más mayor viendo a las nuevas generaciones tan sumamente abrumadas. Cambio brusco al reggaetón. Sin anestesia. Como una montaña rusa.

El artista aprovechó para sacar la inconfundible bandera canaria y canto Tonto, tema que en su versión original comparte con Lola Indigo. No dudó tampoco en sacar la andaluza y manifestó que comenzaba su "momento favorito del show".

El cantante se mostró cercano con el público, humilde y agradecido. Tanto que cuesta creer que se trate de un artista fama mundial y que apenas tenga 21 años. O precisamente estos rasgos sean los que más gustan de él. Su naturalidad y espontaneidad a pesar de haber sido producido por los mejores y de haber tenido la oportunidad de tocar en eventos de renombre como la última Velada del Año, que organiza el youtuber Ibai Llanos.

El artista lleva dos años de auténtica intensidad. Aunque en el escenario demuestra lo que proclama su letra Ahora y siempre: "Pero estoy haciendo lo que me hace feliz".

En la recta final del espectáculo sacó su artillería pesada. Las rimas iniciales de Playa del inglés: "Tú no fuiste la primera / Tampoco serás la última" dieron paso a otros grandes éxitos como Punto G o Cayó la noche.

Móviles en alto para grabar Columbia, el último gran exitazo del artista. En este momento hubo problemas de microfonía y sonido. Por más que, a través de las pantallas, se veía al cantante dejarse la garganta no hubo forma de escucharlo. Menos mal que el público se la sabia entera.

Apagón del escenario y todo el público cantando Quédate sin parar. Y tras diez minutos volvió a salir al grito de: "Problemas técnicos pero que ni la lluvia nos pare" para cantar su canción final que, como no podía ser de otro modo y como si fuera el spoiler más obvio, llegó con la sesión número 52. Este tema que sacó con el argentino Bizarrap hace un año y que lo ha encumbrado a lo más alto. Sus seguidores corearon junto al artista, después de haberlo hecho millones de veces en las pistas de baile, ese "Quédate que la noche sin ti duele". Un colofón para un espectáculo que apenas duró una hora, pero que evidenció que el género urbano está más presente que nunca y que el formato de los espectáculos ha cambiado.

El Cabaret Festival ofrecerá un espectáculo del mismo corte el próximo viernes 8 de agosto de la mano de la artista Bad Gyal. Una nueva oportunidad para que los que todavía dudan del éxito de este género musical puedan disfrutar en primera persona.