SFDK a 48 horas de su concierto en Sevilla: "El sábado será un día grande y nos cuesta enumerar los sentimientos que llevamos dentro"

"Llevamos dos meses viviendo para el concierto. Solo pensamos en eso. Será un día grande y nos cuesta enumerar los sentimientos que llevamos dentro", ha expresado el cantante Saturnino Rey (Zatu) en el Ayuntamiento de Sevilla a 48 horas de protagonizar el 30 aniversario de SFDK en el Estadio de La Cartuja. Un evento en el que el intérprete y su compañero de batallas, el productor Óscar (Acción) Sánchez, buscan hacer historia del rap nacional. En gran parte ya han conseguido este desafío con las más de 60.000 entradas que llevan vendidas. Además, como ellos mismos han afirmado, son los primeros sevillanos en la historia de la ciudad que consiguen reunir a tantos asistentes. Algo que, sin duda, ven "como una responsabilidad", porque "mucha gente tiene puestas muchas expectativas y trabajamos para cumplir ese momento de magia"

"No me corto en decir que llevamos un show muy potente, porque nuestro directo es lo que nos ha llevado hasta aquí... Más que nuestros discos", ha enfatizado Zatu. Sin desvelar muchos detalles, sí que ha indicado que habrá "dos espectáculos a la vez". En el escenario y en las pantallas "para que todo el mundo esté cubierto desde su sitio y pueda decir estuve aquí". También ha aclarado que los invitados serán los que aparecen en el cartel y que las sorpresas estarán ligadas a factores audiovisuales principales. "Si fuera parte del público preferiría no saber nada", ha bromeado el artista.

"Queremos que tres horas y media parezcan una"

El encargado de conducir el espectáculo, que promete alcanzar las cuatro horas, será Óscar Sánchez. El productor no ha dudado en señalar que "mantener la atención del público" ha sido la máxima prioridad para guionizar el concierto: "Que siempre estén pasando cosas, hemos dinamizado mucho para que tres horas y media parezcan una". La lista de invitados -entre los que están Beret, Nach, Sara Socas, Lia Kali, Natos y Waor, Fyahbwoy, Kaze o Green Valley- también interpretarán un rol importante para, según Sánchez, "refrescar" el show.

SFDK con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el Ayuntamiento. / Juan Carlos Vázquez

"He intentado disfrutar lo máximo posible todos los días", ha explicado Sánchez a este periódico. De hecho, el productor ha asegurado que suele "disfrutar más la previa" que el propio concierto. "Ya me pasó en el 25 y espero que no me pase ahora para disfrutarlo más", pero ha confesado sentir "mucha ilusión" por protagonizar "un evento de esta magnitud con toda la gente que va a venir", entre invitados y público.

Otro punto fuerte serán las canciones. 30 años de trayectoria dan para mucho y elegir el repertorio no ha sido tarea fácil. El concierto combinará "los hits de toda la vida" con los últimos discos. Esos que, en palabras de Zatu, han cambiado el rumbo de SFDK para convertirlo en un grupo más universal y más abierto a nuevos públicos y sonidos. Según el intérprete, Sin miedo a vivir fue el álbum que marcó un punto de inflexión en la carrera de los músicos y ese trabajo junto a los dos que vinieron después -Redención e Inkebrantable- han sido los mejores de toda la discografía de SFDK. "Sin buenas canciones no seríamos nada", recalca el artista.

Pasión por Sevilla

SFDK siempre ha tenido claro que la celebración del 25 y ahora del 30 aniversario serían en su Sevilla. De hecho, la visita al Ayuntamiento no ha sido fortuita. El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, los ha recibido para otorgarles el Giraldillo y la bandera de la ciudad, dos reconocimientos con los que el Consistorio ha querido distinguir los 30 años de trayectoria de los raperos. "La ciudad siempre nos ha querido e incluso las instituciones nos han abierto las puertas en alguna ocasión", ha dicho Zatu entre risas. De hecho, recibieron la Medalla de la ciudad en 2020 y no han dudado en reconocer que este galardón ha sido uno de los que más ilusión les ha hecho de su trayectoria.

"La ciudad siempre nos ha querido"

Por su parte, Sanz ha felicitado a los componentes y ha puesto en valor que "SFDK son marca Sevilla y un emblema para generaciones de sevillanos que han crecido con su música con el gran barrio de Pino Montano como faro y bandera. Les deseo lo mejor en una noche que quedará para la historia de la música en nuestra ciudad y, por supuesto, en España. Enhorabuena a Zatu y Acción por estas tres décadas de éxitos y por lo bueno que está por venir".

El sonido en el Estadio de La Cartuja

El sonido en el Estadio de La Cartuja es una de las cuestiones que más preocupa al público. No fueron pocas las quejas respecto a este tema en otros grandes eventos, como el concierto de Estopa. Javier Esteban, director general de la productora Green Cow Music, ha asegurado que llevan meses trabajando con la gerencia del recinto en una nueva configuración de sonido que haga mejorar la experiencia del espacio.

"El sonido ha sido tema de conversación negativo de varios conciertos realizados en el Estadio y se ha estudiado una nueva propuesta que promete conseguir un sonido de altísima calidad para este espacio que es el recinto de conciertos más importante de nuestra ciudad", ha señalado Esteban. Para ello, utilizarán un sistema puntero -y más de 280 altavoces- que promete convertir la cita "en el mejor concierto de la historia del Estadio".