SGAE, una juventud de 125 años

En 1901, apenas dos años después de que el escritor Sinesio Delgado y el compositor Ruperto Chapí fundaran la Sociedad de Autores Españoles, la onubense Casilda Antón (Huelva, 1871-Madrid, 1954) fue la primera socia que se inscribió en este organismo. La peripecia de Antón, tristemente, refleja los obstáculos y la falta de apoyo que sufrían las creadoras en su época: la poeta y periodista había tenido una educación exquisita que le había permitido viajar y frecuentar los círculos intelectuales, pero su estreno como dramaturga con En conciencia, una comedia que subió el telón en el Teatro Español, se saldó con el rechazo de un auditorio que, según lamentó Antón toda la vida, acudía a la función cargado de prejuicios contra la propuesta que firmaba una autora.

Otras coetáneas sí conocieron el éxito, pero el tiempo se encargó de borrar su rastro: la antequerana Natividad Rojas fue la primera mujer que estrenó una zarzuela en España, Una apuesta en la velada de San Juan; los Reyes arroparon su segundo espectáculo, Las mujeres del siglo, pero de aquella pieza no se conserva hoy ninguna copia. Carolina de Soto, nacida en Sevilla en 1860, destacó como una pionera de la literatura infantil, publicó nada menos que seis tomos con sus obras teatrales, fundó y dirigió la revista titulada Asta Regia. Semanario de Ciencias, Letras, Artes e Intereses locales, pero la popularidad que alcanzó en su tiempo se ha desdibujado. La también sevillana Blanca de los Ríos asombró con sus investigaciones sobre Tirso de Molina a los integrantes de la RAE, pero los académicos, como le sucedió a su amiga Emilia Pardo Bazán, nunca la quisieron como miembro de la institución. De las autoras que se apuntaron a lo que hoy es la SGAE en sus primeros años tan sólo la almeriense Carmen de Burgos, Colombine, conserva su prestigio intacto casi un siglo después de su muerte.

La sede de la SGAE en Madrid recuerda en estos días, cuando se cumple el 125 aniversario de la entidad, con partituras, carteles y fotografías a estas creadoras, la mayoría de ellas andaluzas, que apostaron con el viento en contra por desarrollar su vocación "y pagaron un coste personal enorme", afirma Antonio Onetti, presidente de la SGAE, para quien estas pioneras son el ejemplo de que "cuando las autoras mueren el sistema las engulle, porque no tienen a nadie que las promocione como se siguen promocionando a los autores que son hombres. La sociedad está acostumbrada a hablar de los poetas de la Generación del 27, pero hasta hace poco apenas se recordaba a las autoras".

En la SGAE, apunta Onetti, "estamos intentando rescatar estas voces en la medida de lo posible", como en el concierto que organizaron en Barcelona en enero, "el primer evento que programamos para celebrar el 125 aniversario, y en el que junto a piezas de Ruperto Chapí o de Carlos Arniches, que eran obligatorias porque se trataba de las piezas que el público conoce más, aprovechamos para rescatar obras de compositoras [Narcisa Freixas y María Rodrigo] que fueron importantes en su época".

Judeline, La Zowi y Ralphie Choo son algunos de los artistas que actúan esta noche

La SGAE celebra los 125 años de vida con el pulso recobrado –"hemos conseguido que dejara de hablarse de nosotros en términos negativos y nos hemos ganado la confianza de las instituciones, porque estamos haciendo las cosas bien", afirma Onetti a este periódico–: en 2023 la sociedad representaba a "más de 4 millones de derechohabientes" y administraba más de 80 millones de obras en el ámbito internacional.

Sevilla acoge hoy, con motivo del aniversario, un festival de música urbana por el que pasarán artistas como Judeline, La Zowi, Ralphie Choo, Soto Asa, Villano Antillano e YSY A. Con el título de SGAE es Urban, la cita arranca a las 18:00 y se accede por invitación. Para Onetti, "es una oportunidad estupenda para conocer a los artistas del presente y del futuro" y la prueba de que, "aunque la gente pueda tener esa visión, nosotros no somos una entidad viejuna. Tenemos a autores nonagenarios porque contamos con 125 años de historia, pero eso no quiere decir que no atraigamos también a los jóvenes. Artistas como Quevedo están entre nuestros socios y participan en nuestros proyectos". Si hoy Casilda Antón pudiese asistir al concierto del Cartuja Center, quizás observaría conmovida cómo una mujer empoderada y libre como La Zowi acapara la atención y el entusiasmo, confirmación del avance experimentado por la sociedad en estos 125 años.