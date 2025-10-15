Estas son las actividades que no te puedes perder en la Feria del Libro de Sevilla 2025

Foto de familia de la presentación de la programación de la Feria del Libro 2025.

Apenas queda una semana para que arranque la Feria del Libro de Sevilla 2025 -Felise en esta nueva andadura- con el pregón de la escritora Inma Aguilera. Una disertación que servirá como pistoletazo de salida para más de un centenar de actividades, talleres, mesas redondas y firmas de autores. Hasta el 2 de noviembre, los Jardines de Murillo se convertirán en "un espacio para el divertimento, para la curiosidad, para el ocio y para la creación". Así lo ha explicado su director, Antonio Agredano, quien ha sostenido en una rueda de prensa que los nombres principales de esta edición -Javier Castillo, Milena Busquets, Loquillo, Ashley Poston y Héctor Abad Faciolince, entre otros- "serán cómplices de este camino". Durante el acto, la delegada de Cultura, Angie Moreno, ha subrayado la firme apuesta del Ayuntamiento por la lectura y por la Feria del Libro como un pilar esencial de la vida cultural sevillana y ha subrayado el "apoyo absoluto" del gobierno municipal a la cita literaria.

Galardón a la traductora y poeta Yolanda Morató

Una de las novedades de Felise 2025 será que la tradicional entrega de premios de la Feria del Libro se adelanta al arranque de la propia programación. Este lunes, 20 de octubre, el Consulado General de Portugal será testigo de una gala en la que la asociación de libreros otorgará sus reconocimientos.

La traductora y poeta onubense Yolanda Morató serán reconocida dentro de la categoría Personaje del Año. Además, la editorial Siruela recibirá el galardón por su Trayectoria Profesional. Por último, la revista Zenda también será homenajeada por el Fomento de la Lectura.

Cuarta edición de Hispalit

Hispalit se ha consolidado dentro de la programación de la Feria del Libro como un espacio para reflexionar sobre el presente a partir de las ficciones y los libros, los procesos de escritura y las tendencias en la producción literaria contemporánea. Todo de la mano de grandes autores en lengua castellana. Este año participan:

David Uclés. Miércoles 29 a las 18:30h.

Loquillo. Miércoles 29 a las 19:30h.

Eduardo Halfon y Galder Reguera. Jueves 30 de octubre a las 18:30h.

Carlos Marzal y Ángeles Pérez López. Jueves 30 de octubre a las 19:30h.

Carolina Alba y Carlos del Amor. Viernes 31 de octubre a las 18:30h.

Jordi Soler y Raquel Lanseros. Viernes 31 de octubre a las 19:30h.

Héctor Abad Faciolince y Raquel Lanseros. Sábado 01 de noviembre a las 18:30h.

Blanca Lacasa y Lucía Solla. Sábado 01 de noviembre a las 19:30h.

José Antonio Marina y Paco Reyero. Domingo 02 de noviembre a las 18:30h.

Milena Busquets. Domingo 02 de noviembre a las 19:30h.

Halloween y Don Juan Tenorio

Por primera vez habrá actividades celebradas en la festividad más terrorífica del año. El ciclo Halloween: Fórmulas de la cripta contará con actividades para todas las edades. Se organizarán cinco actividades entre las que se incluyen Mujeres monstruosas con Concha Perea, Isabel Aguiar, María Pérez San Román y Sheila Correa. Los asistentes también podrán disfrutar del resurgir de los clásicos de terror con Ismael Pinteño y Javier Prado. Y, además, se representará Don Juan Tenorio en los Jardines de Murillo.

Javier Gallego, Ashley Poston y Maxi Iglesias, entre los grandes nombres

Entre los nombres destacados este año figuran autores como Javier Castillo, con su novela El susurro del fuego (23 de octubre). Ese día, además, la poeta sevillana Julia Uceda, ganadora del Premio Nacional de Poesía 2003 y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, será homenajeada al cumplirse el centenario de su nacimiento.

Por su parte, el sábado 25, los autores Ana Lena Rivera y Maxi Iglesias, compartirán protagonismo con sus obras La casa de huéspedes y Horizonte artificial

El domingo 26, la narrativa contemporánea brillará con Isaac Rosa (Las buenas noches), Susana Martín Gijón (La capitana) y Elvira Navarro (La sangre está cayendo al patio). Ese día, los más jóvenes encontrarán su espacio en la Reader Con con la autora internacional Ashley Poston, mientras los pequeños disfrutarán de la narración oral de Margarita del Mazo.

La semana continuará el día 27 con el periodista Ignacio Camacho y su obra El pretérito perfecto, jornada en la que también está previsto un homenaje al escritor, periodista e ilustrador sevillano Manuel Ferrand, ganador del Premio Elisenda de Moncada en 1966 y del Premio Planeta en 1968.

El miércoles 29, la Felise alcanza el ecuador de la semana y uno de sus momentos álgidos con el cronista político Fernando Jáuregui.

La Feria del Libro de Sevilla volverá a ser un escaparate del talento literario andaluz, acogiendo a destacados autores que reflejan la riqueza cultural y la fuerza narrativa de nuestra tierra. La Felise reafirma su compromiso con los autores locales, entre los que destacan el sábado 25 de octubre, el periodista y escritor Paco Robles que presentará La Semana Santa y ese mismo día, la escritora y periodista María Iglesias compartirá con el público su última novela Puro Empeño.

El domingo 26 de octubre, la reconocida autora Eva Díaz Pérez presentará Sevilla, biografía de la ciudad dorada, un retrato literario e histórico que convierte a la capital andaluza en protagonista de su propio relato.

El jueves 30, la escritora Care Santos (El amor que pasa) compartirá protagonismo con Eduardo Halfon, Galder Reguera, Carlos Marzal y Mª Ángeles Pérez López, entre otros, en una jornada marcada por la sensibilidad y la reflexión. Ese día, la actriz y cantante Nina presentará su libro dedicado a la menopausia, una propuesta valiente y necesaria.

El viernes 31, la Felise se teñirá de misterio y emoción: Carlos del Amor será protagonista del programa La Estación Azul de Radio Nacional, y Silvia Intxaurrondo presentará su obra Solos en el silencio. Coincidiendo con Halloween, la jornada ofrecerá talleres temáticos, bebecuentos y actividades dentro del programa Literatura de Altura Creciente.

El sábado 1 de noviembre, Jonás Trueba, Blanca Lacasa, Lucía Solla y el historiador Carlos Arenas traerán reflexiones profundas con títulos como El viento sopla donde quiere o El Estado pesebre. Una historia de las élites españolas.

El broche de oro llegará el 2 de noviembre, con el filósofo José Antonio Marina, la escritora Milena Busquets, y el escritor Rodrigo Cortés, quienes cerrarán la cita literaria con una jornada dedicada a la inteligencia, la emoción y la palabra.