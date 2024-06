‘Sonata del Diablo’, de Sixto Sánchez Lorenzo, se hace con el Premio Ateneo de Sevilla

El asturiano Sixto Sánchez Lorenzo, catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Granada, se hizo este miércoles en una cena en el Real Alcázar con el LVI Premio Ateneo de Sevilla de Novela, dotado con 20.000 euros y la publicación de la obra en la editorial Algaida, por Sonata del Diablo, una ficción ambientada en la Europa del siglo XVIII que defiende, con la música como trasfondo, “una filosofía epicúrea, que a pesar de los sinsabores la vida merece la pena”. La valenciana Angélica Yuste, por su parte, verá este otoño en las librerías Mareas de aceite, el texto con el que ha conquistado el XXIX Premio Ateneo Joven de Sevilla, y se embolsa los 5.000 euros del galardón por una denuncia del desapego con el que el primer mundo contempla el drama de la inmigración.

En Sonata del Diablo, su protagonista Lorenzo Ancelli, ya anciano, recuerda el viaje inesperado que fue su existencia, en la que pudo escapar del destino que le estaba reservado por su origen y conocer mundo más allá de su Cremona natal. “Por una desgracia, este hombre deja atrás el molino en el que ha trabajado su familia y tiene la oportunidad de formarse”, cuenta Sánchez Lorenzo sobre un personaje que estudia en el taller del legendario Antonio Stradivari y “que gracias a su condición de músico, de violinista, puede entrar en los palacios y pertenecer a una clase intelectual a la que no estaba llamado”, resume el autor. “No quiero hacer mucho spoiler, pero puedo contar que una noble le propondrá un plan que les llevará por ciudades como Venecia, Praga o Dresde. No es estrictamente una historia de amor, aunque algo de eso haya, es una historia sobre la amistad, la búsqueda de la belleza y la excelencia”.

Sánchez Lorenzo se muestra fascinado por el periodo histórico que retrata, a principios del siglo XVIII, con el fin del dominio español en Italia, “una época que no conocemos tanto como episodios posteriores, la Revolución Francesa y la Ilustración, pero donde todo lo que vendrá después se está gestando”. En ese escenario “se sientan las bases de la música que harán los grandes maestros, que no se entendería sin lo que propusieron los compositores italianos”. Entre ellos, Giuseppe Tartini, cuya partitura de la Sonata para violín en sol menor, la Sonata del Diablo, da título a la novela galardonada con el Ateneo de Sevilla.

Sánchez Lorenzo considera su nueva creación la obra más “personal” y “honda” de su trayectoria, una narración con la que siente que se afianza como escritor. “En mi primera novela [El amante de la reina, que narraba la vida del noble sueco Axel von Fersen y su historia amorosa con la reina María Antonieta] me ceñía a los hechos históricos. La segunda vida del mariscal [con la que obtuvo el V Premio de Novela Histórica Ciudad de Úbeda y en la que se inspiraba en el mariscal de Napoleón, Michel Ney] era básicamente un relaro policiaco. Ésta es más intimista y más personal, más redonda, como si lo anterior que he escrito me hubiese preparado para ahora”, comenta este docente que ha sido también profesor visitante en varias universidades europeas y americanas y doctor honoris causa en la localidad argentina de Córdoba.

Ateneo Joven

Angélica Yuste, entretanto, relata en el manuscrito ganador del Ateneo Joven la transformación vivida por Vera, “una persona racializada cansada de que siempre le pregunten de dónde viene cuando ella es de aquí, de España. Ella cambia de canal o apaga la televisión cuando sale una noticia sobre inmigración”, explica esta graduada en Derecho y una autora que ha encontrado la “felicidad” en el teatro. Un accidente en el velero en el que viaja llevará a Vera a un “pesquero argelino, viéndose obligada a participar en una trama de migrantes ilegales”, adelanta la sinopsis. “Vera quiere ser normal, que no la confundan con una inmigrante, pero entenderá que se ha colocado una venda. Cuando le pones nombre a las personas, cuando conoces sus historias, ya no puedes cerrar los ojos”, opina la autora.

Yuste dedica su novela a Samba, “un mantero con el que coincidía cada verano, que había venido de Mauritania y me contaba las condiciones tan difíciles en que había vivido”. La curiosidad por el paradero de ese hombre fue uno de los motivos por los que Yuste, que quiere contar “cosas que importen”, empezó a escribir.

En esta edición de los premios, organizados por el Ateneo de Sevilla y patrocinados por Fundación Bancaria Unicaja y Ámbito Cultural de El Corte Inglés, se presentaron 221 obras al Premio de Novela Ateneo de Sevilla y 39 al Premio de Novela Ateneo Joven. El jurado estuvo compuesto por Emilio A. Boja Malavé, Francisco Prior Balibrea, Espido Freire, Mercedes de Pablos, Francisco Cañadas, Gervasio Posadas, José Vallecillo y el editor Miguel Ángel Rodríguez Matellanes.