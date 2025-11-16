El Teatro Lope de Vega renovará su sistema de iluminación

El sistema de iluminación del Teatro Lope de Vega lleva en uso desde 1991 y cuenta con equipos que se incorporaron entre 1994 y 1996. Su obsolescencia y el deseo de dar respuesta a las “nuevas necesidades técnicas” de las artes escénicas han provocado que el Ayuntamiento haya decidido sacar a concurso el suministro, la instalación y la puesta en marcha de un nuevo sistema en el inmueble. Un contrato que tendrá un valor de 333.707,28 euros y que se suma a los grandes pasos –la adjudicación del elevador escénico y la licitación para sustituir todas las ventanas y puertas– que se han dado en las últimas semanas para conseguir que la reapertura del espacio sea una realidad en septiembre de 2026.

El rasgo principal del sistema que se ha licitado es que pertenece a la tipología dimmer, es decir, permiten el control gradual de la iluminación escénica. No será el único cambio. El contrato hace especial hincapié en que se elimine el patch panel de control de potencia –dispositivo que organiza y centraliza los cables de red– situado en la sala de regulación. Este elemento mural, señala el pliego, “se utiliza para el conexionado manual necesario para el control de los elementos de iluminación y que sirve para relacionar los 406 circuitos repartidos por el escenario y la sala del teatro con los 192 canales de dimmer del sistema actual”. Su eliminación responde al “peligro que supone para las personas” que trabajan en el espacio.

Por tanto, indica el documento, “se pretende” instalar “un sistema de alta fiabilidad y longevidad, que permita afrontar los años venideros sin necesidad de realizar más que las labores normales de mantenimiento de equipos, y sin que sea necesario recurrir a otra actualización completa del equipamiento dentro de los próximos años, tal y como ha ocurrido con el equipo que ahora se pretende sustituir”. El sistema dimmer que se va a instalar tendrá que “adaptarse a los espacios ocupados por los equipos que se van a reemplazar, sin necesidad de alterar cableados eléctricos e infraestructuras”.

Se suma a la sustitución de ventanas y puertas

El cambio de luminaria se suma a la sustitución de todas las ventanas y puertas. Aunque algunos de los elementos “fueron sustituidos en una intervención de final de la década de los 80”, otros son originales de 1929. Por este motivo, la actuación propone la sustitución completa, “conservando las características a nivel de diseño de la actual y mejorando su comportamiento térmico-acústico”. Unas labores que tendrán un coste de 598.738,42 euros.

Además, hace apenas un mes se adjudicó –después de varios contratiempos– la instalación del elevador escénico a la empresa Industrias Maquiescenic S.L., por un importe de 184.998, 46 euros (sin IVA). El plazo de ejecución sería de cuatro meses, incluyendo el suministro y la instalación.

Este contrato se adjudicó, en un principio, a la empresa Atlantico 18 S. L., por un importe de 139.230 euros (sin IVA). Sin embargo, la Delegada de Educación, Juventud y Edificios Municipales dejó sin efecto la adjudicación por la pérdida de solvencia técnica de la compañía.

Por otro lado, en septiembre se presentaron dos contratos: uno para actualizar el equipamiento de maquinaria escénica con el fin “de adecuar las instalaciones a las normativas vigentes” y otro para renovar el sistema de sonido con todo tipo de altavoces y amplificadores. Entre ambos, las inversiones alcanzan los 299.062,09 euros.

Sobre este último, el contrato hacía especial hincapié en que “el sonido es un pilar fundamental en cualquier producción teatral” capaz de crear “atmósferas y emociones que transportan a los espectadores a mundos imaginarios”. En este sentido, “un equipo de sonido deficiente puede arruinar la experiencia de una obra maestra, afectando tanto a los artistas como al público”. Entre los beneficios de esta actuación figuran una mejora en la calidad acústica, con sonidos más claros y precisos que mejorarán la experiencia del público; una mayor creatividad en las producciones y la atracción de un mayor número de compañías teatrales y eventos.