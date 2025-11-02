Nuevos pasos para la reapertura del Teatro Lope de Vega en 2026

A lo largo del mes de octubre se han dado pasos de gigante para que la esperada reapertura del Teatro Lope de Vega sea una realidad en 2026, concretamente para cumplir con su uso como escenario para la Bienal que arrancará en septiembre. Entre las novedades que han permitido un buen empujón a la rehabilitación están la adjudicación del elevador escénico y el contrato –de más de medio millón– para sustituir todas las ventanas y puertas.

Sobre esta última partida, el Ayuntamiento anunció que destinará 598.738,42 euros para sustituir las carpinterías del espacio. Aunque algunos de los elementos “fueron sustituidos en una intervención de final de la década de los 80”, otros son originales de 1929. Por este motivo, la actuación propone la sustitución completa, “conservando las características a nivel de diseño de la actual y mejorando su comportamiento térmico-acústico”.

Uno de los contratos que ha visto la luz este octubre, después de varios contratiempos, ha sido el del elevador escénico. La empresa adjudicataria ha sido Industrias Maquiescenic S.L., por un importe de 184.998, 46 euros (sin IVA). El plazo de ejecución será de 16 semanas, incluyendo el suministro y la instalación.

Este contrato se adjudicó a la empresa Atlantico 18 S. L., por un importe de 139.230 euros (sin IVA). Sin embargo, la Delegada de Educación, Juventud y Edificios Municipales dejó sin efecto la adjudicación por la pérdida de solvencia técnica de la compañía.

Por otro lado, en septiembre se presentaron dos contratos: uno para actualizar el equipamiento de maquinaria escénica con el fin “de adecuar las instalaciones a las normativas vigentes” y otro para renovar el sistema de sonido con todo tipo de altavoces y amplificadores. Entre ambos, las inversiones alcanzan los 299.062,09 euros.