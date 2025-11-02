1.225 días sin el Auditorio Rocío Jurado

Ya han pasado 1.225 días desde que las puertas del Auditorio Rocío Jurado cerraron a cal y canto. Corría el año 2022, las altas temperaturas empezaban a arañar el mercurio, Sebastián Yatra no estaba saliendo con Aitana -ojo, ya son ex- y llegaba a la ciudad con su Dharma Tour para conquistar a miles de personas. Lo que nadie sabía en ese momento es que el espectáculo del intérprete de Tacones Rojos y Pareja del Año sería el último. Tres años después, el espacio continúa en estado de abandono aguardando un plan firme que vuelva a regalarle jornadas de gloria. Además, los incendios en el interior y sus alrededores se han convertido en estampas que rozan la normalidad, hecho que ha provocado que el Ayuntamiento de Sevilla se haya visto obligado a reforzar la seguridad.

Sin ir más lejos, esta misma semana se ha licitado el contrato para el servicio de seguridad, control y vigilancia del recinto. Una labor que ha asumido el gobierno municipal desde enero de este año. Antes de esta fecha, la empresa concesionaria -TCM Visión- era la encargada de realizar este trabajo. Con un presupuesto de 212.946,99 euros, el objeto del pliego consiste en un vigilante -dotado con un vehículo- que vigilará el recinto y su zona de acceso sur durante todo el año, las 24 horas. "Este servicio se hace necesario con el fin de evitar la ocupación o allanamiento por terceros de un edificio y terrenos anexos, cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Sevilla, así como la sustracción de elementos o piezas propias de los mismos", apunta el convenio.

Además de realizar las funciones de vigilancia, que incluye rondas periódicas por el interior y el exterior del edificio (a pie y en vehículo), efectuar controles de identidad en el acceso y controlar la conexión y desconexión de alarmas, la empresa adjudicataria tendrá que realizar informes diarios y mensuales en los que se reflejarán las incidencias durante el desarrollo del servicio. En esta línea, estará obligado a "poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a presuntos implicados en actos delictivos, en relación con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aquellos".

Cronología de incendios

Este servicio se ha visto reforzado en los últimos meses después de que el enclave y su entorno hayan sido víctima de hasta seis fuegos en apenas un año. El primero se produjo en noviembre de 2024 y afectó a un edificio anexo al Auditorio Rocío Jurado, que acogía antiguas oficinas. Dos plantas del edificio lateral en la zona más cercana a la pasarela peatonal del antiguo Pabellón del Futuro.

Los restantes tuvieron lugar el pasado septiembre. Todos fueron intencionados. Aunque hubo aproximadamente una decena de focos simultáneos a lo largo y ancho de la Cartuja, desde la avenida de los Descubrimientos hasta el Jardín Americano, uno de los incendios afectó a una parte de la grada interior del auditorio. En poco tiempo, las estampas de asientos siendo presas de las llamas corrieron como la pólvora.

Todos estos síntomas ponen sobre la mesa el estado de abandono que sufre un lugar que fue emblema de la Expo 92. A la basura campando a sus anchas, las aceras levantadas del exterior, la vegetación creciendo sin control y el mobiliario en un estado deplorable se suman los robos, los destrozos y las okupaciones. Mientras tanto, se espera a que el Consistorio finalice los pliegos de la concesión de dominio público que permitirá su rehabilitación.

Se busca inquilino

Sobre este asunto, fuentes del Ayuntamiento han confirmado a este periódico que hay dos propuestas privadas en firme para dar una nueva vida a este espacio. El objetivo es ambicioso. Así lo demuestra la propuesta de 33 Producciones, promotora que lleva a artistas como María Peláe, India Martínez, Pastora Soler, Carlos Baute, Bizarrap y Nicki Nicole. La empresa prevé invertir 30 millones de euros para pasar de las 8.000 plazas actuales a los 14.000 espectadores. También sería necesario techar el recinto para acoger a este número de asistentes.

La segunda propuesta sobre la mesa es de Live Nation España, promotora internacional que participa en una UTE junto con Movistar y la constructora Heliopol. La trayectoria de Live Nation es mundialmente conocida y está avalada por la puesta en marcha de conciertos de grandes estrellas del panorama musical. Sin ir más lejos, se han encargado de organizar el concierto de Lady Gaga este fin de semana en Barcelona.

El Auditorio Rocío Jurado se levantó en 1991 mientras se construía el recinto completo de la Expo 92. En septiembre de ese mismo año quedó inaugurado por la artista Rocío Jurado, quien dio paso a otros intérpretes de la talla de BB King, Bob Dylan, Robert Cray, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Vanesa Martín, Estopa, Mónica Naranjo y Camilo. También ha albergado mítines políticos como el que ofreció el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y el ex presidente de Ecuador Rafael Correa. Un lugar que espera volver a ver la luz entre incendios, destrozos y tres años sin nadie que lo quiera.