The Prodigy volverá a actuar en Sevilla en julio de 2026

El grupo británico The Prodigy durante el concierto celebrado en el Icónica Fest en 2024

La banda británica The Prodigy se une al cartel del Icónica Santalucía Sevilla Fest con un concierto en la Plaza de España el próximo 17 de julio. Será la segunda vez que actúen en el festival, ya agotaron entradas en la cita de 2024.

La organización ha destacado que se trata de una de las formaciones más influyentes de la música electrónica mundial, siendo pioneros de la cultura rave y referentes del sonido breakbeat y electrónico desde los años 90.

La banda británica cuenta con discos como 'Music for the Jilted Generation', 'The Fat of the Land' o 'Invaders Must Die' y temas como 'Firestarter', 'Breathe', 'Smack My Bitch Up' u 'Omen'.

Tras su regreso a los escenarios, el grupo está protagonizando una de las giras más potentes de los últimos años y se consolida como uno de los directos más contundentes e influyentes del panorama internacional.

La edición de 2026 del Icónica cuenta con las actuaciones de Aitana (4 y 5 de junio), Marco Carola (6 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Lola Índigo (11 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Los Delinqüentes (14 de junio), Kany García (17 de junio), Raphael (18 de junio), Califato 3/4 y La Plazuela (21 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Robbie Williams (30 de junio), Lenny Kravitz (1 de julio), Hombres G (3 de julio), Antonio Orozco (4 de julio), Marilyn Manson (6 de julio), Moby (7 de julio), Maroon 5 (9 de julio), Jamiroquai (16 de julio) y Sting (18 de julio).