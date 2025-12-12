Maroon 5 confirma un concierto en Sevilla en julio de 2026

La banda estadounidense Maroon 5 ha sido confirmada en el cartel del Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026, donde ofrecerá un concierto el 9 de julio de 2026 en la Plaza de España. La actuación supone un hito, ya que será la primera vez que la formación visite la capital hispalense.

Maroon 5, una de las bandas de pop/rock más reconocidas a nivel mundial, se formó en Estados Unidos y desde su debut en 2001 ha logrado consolidarse como referente del género. Con una trayectoria que supera los 100 millones de álbumes vendidos, 750 millones desencillos y 12 canciones con más de 1.000 millones de reproducciones en Spotify, Maroon 5 es hoy una de las formaciones más influyentes de la música internacional. Billboard los nombró en 2025 la mejor banda del siglo XXI, subrayando su impacto global y su capacidad para seguir generando éxitos dos décadas después de su debut.

El grupo, liderado por su vocalista Adam Levine, ha publicado hasta la fecha ocho álbumes de estudio, entre ellos Songs About Jane (2002), It Won’t Be Soon Before Long (2007), Hands All Over (2010), Overexposed (2012), V (2014), Red Pill Blues (2017), Jordi (2021) y su más reciente trabajo, Love is Like (2025), con el que continúan ampliando su sonido característico.

A lo largo de su carrera, Maroon 5 ha firmado algunos de los mayores éxitos del pop del siglo XXI. Temas como “This Love”, “She Will Be Loved”, “Moves Like Jagger”, “Sugar” o “Girls Like You” se han convertido en himnos globales, acumulando miles de millones de reproducciones y consolidándose como parte esencial de la banda sonora de una generación.

Las entradas saldrán a la venta el 16 de diciembre a las 10:00 horas y estarán disponibles exclusivamente a través de la web oficial del festival: www.iconicafest.com.

Hasta antes de su confirmación en Sevilla, Maroon 5 ya había visitado España en varias ocasiones como parte de sus giras mundiales. La banda actuó en junio de 2023 en dos grandes ciudades del país: el 15 de junio en el Movistar Arena de Madrid y el 16 de junio en el Palau Sant Jordi de Barcelona, dentro de su gira europea UK + Europe 2023, en la que presentaron su álbum Jordi y atrajeron a miles de fans en ambos recintos. Además, en junio de 2015 realizaron conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona y al día siguiente en el Barclaycard Center de Madrid como parte de The Maroon 5 World Tour, presentando su álbum V.

Además de Maroon 5, las confirmaciones de Aitana (4 y 5 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Los Delinqüentes (14 de junio), Raphael (18 de junio), Califato 3/4 y La Plazuela (21 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Robbie Williams (30 de junio), Lenny Kravitz (1 de julio), Hombres G (3 de julio), Marilyn Mason (6 de julio) y Sting (18 de julio), entre otros, Icónica Santalucía Sevilla Fest sigue sumando nombres para su sexta edición, que volverá a reunir en la Plaza de España "a algunas de las voces más influyentes de la música internacional, y a ofrecer experiencias únicas en un entorno excepcional".