Robbie Williams actúa el 30 de junio en Sevilla

Robbie Williams actuará en la Plaza de España el próximo 30 de junio dentro de su nueva gira mundial, Long 90’s Tour, dentro de la programación del Icónica Santalucía Sevilla Fest.

La gira celebra el lanzamiento del nuevo álbum del artista, Britpop, que verá la luz el 6 de febrero de 2026. En sus conciertos, Robbie interpretará dos discos completos: su aclamado debut Life Thru A Lens, que lo catapultó al éxito global, y su nuevo trabajo Britpop, una obra concebida como un homenaje creativo a la cultura musical de los años 90, con colaboraciones de figuras como Chris Martin (Coldplay), Gaz Coombes (Supergrass), Tony Iommi (Black Sabbath), Jesse & Joy o Gary Barlow.

Con más de 90 millones de álbumes vendidos, 18 BRIT Awards —más que ningún otro artista en la historia—, 15 discos número 1 en Reino Unido y una de las carreras más influyentes del pop contemporáneo, Robbie Williams actúa por primera vez en Sevilla en plena efervescencia creativa. Su reciente éxito con la serie documental de Netflix Robbie Williams, la película nominada al Óscar Better Man y el himno oficial que ha compuesto para la FIFA confirman un momento de madurez artística y enorme proyección internacional.

Las entradas para sus conciertos están a la venta en www.iconicafest.com.