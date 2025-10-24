Vendido por 32 millones de euros un cuadro de Picasso de Dora Maar al final de su relación

Un retrato de la fotógrafa y pareja de Pablo Picasso durante una década, Dora Maar, pintada por el pintor español en 1943, fue vendido por 32 millones de euros en una subasta celebrada este viernes en París.

Titulada Busto de mujer con sombrero floreado, esta pintura, que representa a la fotógrafa, musa de los surrealistas y pareja de Picasso durante unos diez años, "fue vendida a un comprador extranjero presente en la sala", según informó la casa de subastas del Hôtel Drouot.

Picasso pintó el retrato de Dora Maar vendido en el ocaso de su relación con su musa, a la que abandonó por la joven Françoise Gilot. Esta obra maestra de la famosa serie del maestro español se vendió tras 35 minutos de suspense por 27 millones de euros al remate, unos 32 millones incluyendo honorarios, en una sala abarrotada de Drouot.

Nunca vendido ni expuesto, el colorido lienzo cubista salió al mercado después de más de 80 años. Es, hasta la fecha, el lienzo más caro vendido en Francia este año.

Según el diario Le Figaro, la subasta la ganó David Nahmad, el marchante con el mayor inventario de Picasso del mundo.

La Policía ha localizado este viernes el cuadro de Picasso desaparecido recientemente, que no salió de Madrid. Se trata de Naturaleza muerta con guitarra, una obra extraviada desde que viajó el 3 de octubre para una exposición a Granada porque no llegó a subir al camión de traslado.

La Policía Nacional cree que el cuadro de Pablo Picasso desaparecido desde el pasado día 3, y recuperado este viernes, podría no haber llegado a subir al camión de transporte que debía trasladarlo, junto con otras obras, desde Madrid a Granada. Según ha indicado este viernes la Policía en su cuenta de X, el cuadro Naturaleza muerta con guitarra ha sido ya recuperado "y podría no haber llegado a subir al camión de transporte".

La Brigada de Patrimonio Histórico mantiene abierta la investigación una vez que agentes de Policía Científica han inspeccionado el paquete que contenía el cuadro, un pequeño gouache enmarcado asegurado en 600.000 euros.

La Policía investigaba la desaparición desde el 10 de octubre, cuando CajaGranada Fundación formalizó la denuncia tras comprobar que el cuadro no había llegado, junto a otras 56 obras que se trasladaron desde Madrid al centro cultural en el que se debía exponer. Naturaleza muerta con guitarra, de 1919, se almacenó junto al resto de obras el 25 de septiembre para viajar hasta el centro cultural CajaGranada, donde desde el 6 de octubre integrarían la exposición Bodegón. La eternidad de lo inerte.

CajaGranada Fundación explicó que el 3 de octubre la empresa de transporte se personó en las instalaciones del centro cultural para hacer entrega de las piezas, lo que se llevó a cabo con videovigilancia. "Al no estar todos los embalajes debidamente numerados, no fue posible hacer un chequeo exhaustivo sin desembalar", de modo que se hicieron determinadas comprobaciones y se acordó firmar las cartas de porte, pendientes del desembalaje el día 6 para poder chequear con exactitud pieza a pieza, explicó la entidad.

Fue este día cuando se detectó la falta de una de las obras, lo denunció y la Policía comenzó las pesquisas para saber en qué punto del traslado desapareció, cómo y por qué. Poco después, la Policía Nacional registró el cuadro en la base de datos internacional sobre objetos de arte robados o desaparecidos de la Interpol, donde figuran descripciones e imágenes de más de 57.000 artículos.