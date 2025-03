Dónde ver 'No Other Land', la oscarizada película sobre la ocupación palestina del director atacado por colonos israelís

Fotograma de 'No other land'.

Hamdan Ballal, codirector de No other land, ganadora del Óscar a mejor documental, ha sido liberado este martes después de que anoche fuera agredido por un grupo de colonos israelís. Según ha denunciado otro de los directores del largometraje, el periodista Yuval Abraham, Ballal presentaba heridas en el rostro y la ropa ensangrentada cuando llamó a una ambulancia, en la que irrumpieron unos soldados para arrestarlo. El cineasta ha pasado la noche detenido en una comisaría del asentamiento de Kiryat Arbat (Cisjordania), según revelan periodistas de Associated Press.

El activista palestino y codirector del documental, Basel Adra, ha informado a través de una publicación de Instagram que Ballal se encuentra actualmente en el Hospital de Hebrón: "Los soldados lo dejaron esposado y con los ojos vendados en la base militar anoche".

La ocupación palestina en primera persona

Los hechos ocurrieron en la aldea de Susiya, en la zona de Masafer Yatta, cuando Ballal asistía a una reunión para el Iftar, la comida que rompe el ayuno durante el Ramadán.En este mismo lugar se ambienta la galardonada cinta No other land, que relata el éxodo forzado del joven activista palestino, Basel Adra, promovido por el Ejército de Israel durante su niñez.

El documental narra asimismo la lenta erradicación de los pueblos de esta región próxima a Hebrón, donde los soldados israelís derriban casas y expulsan a sus habitantes para establecer un campo de tiro militar, lo que les obliga a malvivir en cuevas y tiendas de campaña. Durante este proceso, Basel Adra conoce al periodista israelí Yuval Abraham (quien ha denunciado el linchamiento de Ballal), con quien establece una amistad a pesar de que sus circunstancias vitales son muy diferentes.

Dónde ver 'No other land' en España

No other land puede verse en España a través de las plataformas de streaming Movistar+ (4 estrellas) y Filmin (9,2 puntos). "Un testimonio imprescindible, crudo y real. La crueldad y el abuso de un ejército armado hasta os dientes contra personas indefensas", opina uno de los espectadores sobre el documental.

La película, convertida en una referencia internacional sobre la ocupación israelí de Palestina, se estrenó a nivel global durante la Berlinale en 2024, donde ya se hizo con el premio al mejor documental. La cinta ha sido galardonada asimismo en los European Film Awards, el festival de Cine Independiente de Gotham o el Círculo de Círticos de Nueva York, entre otros.

La crítica internacional también ha elevado el documental. "A pesar de sus muchas imágenes desoladoras, sigue ofreciendo una conmovedora visión de lo que podría ser: israelíes y palestinos trabajando juntos en nombre de la justicia", escribe The Guardian.

Por su parte, el ministro de Cultura israelí, Miki Zohar, catalogó de "un momento triste para el mundo del cine" la victoria de No other land en Los Ángeles. "En lugar de presentar la complejidad de nuestra realidad, los cineastas eligieron repetir narrativas que distorsionan la imagen de Israel en el mundo", afirmó en un comunicado.