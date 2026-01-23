Dónde ver las películas nominadas a los Óscar 2026

La carrera hacia los Premios Óscar 2026 ya está en marcha y las principales candidatas empiezan a acaparar la atención del público. La gran favorita de esta edición es Los pecadores (Sinners), la nueva película de Ryan Coogler protagonizada por Michael B. Jordan, que ha hecho historia al sumar 16 nominaciones. Muy de cerca le sigue Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson y con Leonardo DiCaprio como actor principal, con 13 candidaturas, consolidándose como otra de las grandes contendientes de la temporada.

En un segundo escalón aparecen títulos como Frankenstein y Marty Supreme, ambas con nueve nominaciones. En este último caso, el trabajo de Timothée Chalamet lo sitúa como el gran favorito al Óscar a Mejor Actor.

España contará con representación gracias a Sirât, que opta a los premios de Mejor Sonido y Mejor Película Internacional. La lista de nominadas confirma un año especialmente competitivo, con propuestas que combinan grandes producciones, cine de autor y apuestas internacionales.

La ceremonia de entrega se celebrará el 15 de marzo y volverá a estar conducida por el humorista Conan O’Brien, que repetirá como presentador por segundo año consecutivo.

A continuación, repasamos dónde pueden verse las películas nominadas a los Óscar 2026, ya sea en plataformas de streaming, en alquiler digital o en salas de cine:

Sirât (2 nominaciones): disponible en Movistar Plus .

. Los pecadores (16 nominaciones): incluida en HBO Max y Movistar Plus , además de estar disponible para compra o alquiler en Amazon Prime Video y Apple TV .

y , además de estar disponible para en y . Una batalla tras otra (13 nominaciones): puede verse en HBO Max ; también se ofrece en alquiler o compra en Apple TV , Rakuten TV y Amazon Prime Video .

; también se ofrece en en , . Frankenstein (9 nominaciones): exclusiva en Netflix .

. Marty Supreme (9 nominaciones): llegará a los cines el 30 de enero .

. Valor sentimental (9 nominaciones): estrenada el 5 de diciembre , continúa en cartelera .

, continúa . Hamnet (8 nominaciones): en salas de cine desde el 23 de enero .

. El agente secreto (4 nominaciones): su estreno en cines está previsto para el 20 de febrero .

está previsto para el . Bugonia (4 nominaciones): tras su paso por salas de cine, puede alquilarse o comprarse en Apple TV , Rakuten TV y Amazon Video .

en , y . Sueños de trenes (4 nominaciones): disponible en exclusiva en Netflix .

. F1: la película (4 nominaciones): puede verse en streaming en Apple TV .

. Un simple accidente (2 nominaciones): accesible en Prime Video y Filmin .

y . Blue Moon (2 nominaciones): en cines y en Prime Video desde el 27 de enero .

. Avatar: fuego y ceniza (2 nominaciones): estrenada el 19 de diciembre, continúa proyectándose exclusivamente en cines.

Con esta amplia oferta, los espectadores disponen de múltiples opciones para ponerse al día antes de la gran noche de Hollywood y seguir de cerca la lucha por las estatuillas doradas.