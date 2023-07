Un viaje con palabras por la historia de Tricicle

El legendario trío humorístico Tricicle ofreció un último adiós en diciembre del año pasado con una función en el Gran Teatro Liceu de Barcelona. Una despedida que no quisieron perderse ni amigos ni familiares y que puso el punto final a la aventura sobre los escenarios de los paladines por excelencia del teatro gestual. A pesar de este adiós, y teniendo en cuenta la importancia de reinventarse, Carles Sans no dudó en ponerse manos a la obra para defender ¡Por fin solo! Aunque el nombre no deja lugar a dudas, Tricicle está muy presente en este nuevo espectáculo, porque el actor recupera su voz para contar sus andanzas junto a Paco Mir y Joan Gràcia. Los sevillanos podrán disfrutar, los próximos 10 y 11 de noviembre en el Cartuja Center, de todas las anécdotas que ha recopilado. Las entradas acaban de ponerse a la venta.

"Nunca había previsto la posibilidad de trabajar en solitario. Llevaba 40 años con Tricicle y mi vida era con ellos", explica el actor a este periódico y señala que la idea de este espectáculo empezó a germinar cuando finalizó la trayectoria del trío cómico. En ese momento, se dio cuenta de que no quería dar por terminada su carrera profesional dentro de un oficio por el que siente verdadera pasión.

"Entonces me planteé la opción de hacer algo en solitario y, en este caso, utilizando un género distinto al que realizaba clásicamente con Tricicle". De este modo, sustituyó el teatro de gestos por un monólogo en el que no para de hablar "pero, eso sí, haciendo toda la gestualidad que el público tanto conoce de mí y de mis compañeros".

Pero este camino no lo ha transitado completamente solo. Ha contado con la codirección de su amigo José Corbacho. Un aliado que no dudó en colaborar para ofrecer una perspectiva desde fuera. "A mí me gusta mucho como trabaja José y me sugirió muchas ideas, nos hemos coordinado de una forma muy cómoda. Creo que fue un acierto contar con el", afirma con rotundidad Carles Sans.

En el show recopila, y cuenta, todas las anécdotas "reales", profesionales y personales que han marcado al grupo a lo largo de 40 años: "Todas son muy locas y divertidas. La unión de cómo se cuenta y qué se cuenta hace que este espectáculo sea un éxito en el que el público no para de reír desde el principio hasta el final".

Precisamente, es la primera vez que Carles Sans se enfrenta a los espectadores en solitario. Una situación que, en un principio, le dio "un poquito de susto" por dos motivos: no tener a sus dos camaradas codo con codo y verse en la tesitura de encarar un texto durante hora y media. "Pero en cuanto ves que el espectáculo funciona y que el público reacciona tan bien, permite coger confianza", manifiesta sin dudar el actor y pone de relieve que a Sevilla llegará una obra "redonda".

Considera que los seguidores más fieles de Tricicle "no pueden perdérselo, porque se cuentan muchas situaciones vividas con el grupo que son absolutamente locas". De hecho, confiesa que algún que otro espectador le ha llegado a preguntar si las vivencias que narra sobre el escenario son reales de los inverosímiles que parecen. Pero además, verbaliza una realidad universal: "a todos nos gusta que nos cuenten anécdotas". Si a este hecho se le suma que la historia es divertida, "pues funciona".

El humor ha cambiado conforme lo ha hecho la sociedad y Carles Sans ha sido espectador de varias generaciones que lo han visitado alrededor de todo el mundo. "Probablemente lo que hacía gracia en los años 60, ahora es políticamente incorrecto y tiene que ir adaptándose a la evolución de las sociedades. Ahora estamos en un momento de recolocación de ciertos tipos de humor", asegura. Aunque es cierto que ellos siempre se han enorgullecido de tener un público muy variado "y con ¡Por fin solo! mi pretensión es la misma".

Un espectáculo que ha significado una suerte de apuesta personal que está dejando un buen sabor de boca: "Estoy saboreando un éxito en solitario, después de haberlo disfrutado tantos años junto a mis dos compañeros".