El icónico dúo sevillano Los del Río ha sido homenajeado con una menina gigante dedicada a su universal 'Macarena' en la nueva edición de Meninas Madrid Gallery, que desde el 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre de 2025 exhibe 34 esculturas de gran formato en las calles de la capital española. Madrid acoge, un año más, esta exposición urbana que transforma el corazón de la capital en una galería al aire libre. Las figuras, inspiradas en la obra más emblemática de Velázquez, han sido reinterpretadas por destacados artistas y personalidades, trasladando así el espíritu del Siglo de Oro al Madrid contemporáneo. Esta iniciativa, impulsada por el artista Antonio Azzato, se ha consolidado como un referente cultural de la ciudad.

La menina dedicada a Los del Río, autores del éxito mundial "Macarena", se encuentra ubicada en la Plaza de Colón, frente al Centro Cultural, convirtiéndose en uno de los puntos más fotografiados de la exposición.

Las 34 meninas, que alcanzan 1,80 metros de altura, están distribuidas estratégicamente por los distritos de Barajas, Centro, Chamberí, Moncloa-Aravaca y Salamanca. El aeropuerto de Barajas cuenta con dos esculturas que dan la bienvenida a los viajeros, mientras que el distrito Centro exhibe cuatro figuras: dos en la plaza del Callao, una en plaza de España y otra en Gran Vía. Por su parte, Chamberí muestra una menina en la confluencia con Santa Engracia, y Moncloa-Aravaca presenta su escultura en la calle Ferraz, frente al Templo de Debod. El distrito de Salamanca concentra la mayor parte de las obras, con un total de 26 figuras repartidas entre puntos emblemáticos como la plaza de Colón, las calles Serrano, Ortega y Gasset, Jorge Juan, Ayala y el paseo de Recoletos.

Entre los artífices que han participado en esta edición destacan nombres de relevancia internacional como Gloria Estefan y Los del Río, junto a figuras como la actriz e influencer Paula Echevarría, los locutores radiofónicos Javi Nieves y Mar Amate, la influencer Erika de la Vega y los artistas Eduardo Valenciano y Mausha Marsá. Todos ellos han plasmado su particular visión de la cultura española y las tradiciones madrileñas. La innovación también está presente en esta edición 2025 con la Menina Alexa, centrada en la inteligencia artificial, que ofrece a los visitantes información diaria sobre la exposición a través de dispositivos móviles, además de curiosidades sobre las figuras. Cada escultura dispone de un código QR que permite acceder a la explicación conceptual de la obra y visualizarla virtualmente.

Tras finalizar la exposición, las meninas serán subastadas en un evento donde el 80% de la recaudación se destinará a fundaciones y asociaciones benéficas seleccionadas por la organización y los participantes. El 20% restante contribuirá a financiar futuras ediciones del evento. Meninas Madrid Gallery se ha consolidado no solo como referente artístico, sino también como símbolo de solidaridad e inclusión social. La iniciativa contribuye significativamente a la dinamización cultural y comercial de la capital, reforzando su proyección internacional como destino turístico de primer nivel.