El Festival de Sevilla programa Voces Esenciales, diálogos en torno al cine europeo

El Festival de Sevilla, que celebra su próxima edición del 4 al 12 de noviembre, albergará un nuevo ciclo, Voces Esenciales, un foro programado en colaboración con la Academia Europea (EFA) y que reunirá a "cineastas de distintas generaciones que han realizado una contribución decisiva al cine contemporáneo". Los españoles Juan Antonio Bayona, Álex de la Iglesia o Elena López Riera asistirán a una iniciativa por la que también desfilarán otros autores como Alexandr Sokurov, Michel Ocelot y Signe Baumane, y que se abrirá con una mesa redonda sobre la obra de Carlos Saura.

La creación de este ciclo se anunció este viernes en el Cine Doré de Madrid, sede de la Filmoteca Española, donde se presentaron los contenidos del próximo Festival de Sevilla, en un acto que contó con la presencia del alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, el director de la cita, José Luis Cienfuegos, y la directora general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura, Beatriz Navas, entre otros. La convocatoria ofreció una panorámica del último cine español con profesionales como el productor Gervasio Iglesias (que presentará en Sevilla Siete Jereles y Arde), la actriz Ruth Gabriel (que interpreta a Belén Esteban, en un inesperado encuentro con Sylvia Plath en Benidorm en Sóc vertical però m'agradaria ser horitzontal) y los directores Nacho A. Villar y Luis Rojo (La mala familia), Alejandro G. Salgado (Un día Lobo López), Julián Génisson (Inmotep), Paco Caballero (Reyes contra Santa) o Rocío Mesa (Secaderos).

Carlos Saura, que ya canceló a última hora su visita al Festival de San Sebastián y no pudo respaldar tampoco el anuncio del Goya de Honor que le concederá la Academia de Cine española, se recupera de una caída que le impedirá estar en Sevilla, pero su hijo el productor Antonio Saura y dos de los implicados en su última película, Las paredes hablan, el artista Suso33 y la productora María del Puy Alvarado, dialogarán en el ciclo Voces esenciales sobre las varias vidas cinematográficas de un director, ya nonagenario, que no ha parado de reinventarse a lo largo de las décadas. Las paredes hablan, programada en el festival, un viaje por los mensajes que el hombre ha dejado en los muros y que abarca desde las cuevas del Paleolítico a los grafitis de la actualidad, es otro ejemplo de la curiosidad que caracteriza al director de Cría Cuervos y Deprisa, deprisa. La charla será en el Teatro Lope de Vega, el 5 de noviembre.

El día 6, y también en el Lope, Juan Antonio Bayona repasará con el director del programa Días de cine Gerardo Sánchez una trayectoria marcada por el éxito y desarrollada entre España, desde donde alumbró fenómenos como El orfanato o Lo imposible, y Hollywood, donde se incorporó a la saga de Jurassic World y a la serie de El señor de los anillos. El cineasta adelantará algunas claves de su nuevo proyecto, la película La sociedad de la nieve, recreación de la odisea que vivieron en 1972 los supervivientes de un avión uruguayo que se estrelló en un glaciar en los Andes.

Al Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) llegará el 7 de noviembre Alexandr Sokurov, uno de los cineastas más venerados de la actualidad gracias a las monumentales El arca rusa o Fausto, que mantendrá un encuentro con la profesora y crítica Eulàlia Iglesias. Sokurov participa en la Sección Oficial con Fairytale, "donde retoma uno de los temas centrales de su filmografía, la reflexión sobre las figuras de poder en la Historia", señalan desde el festival.

En un "formato dialogado y cercano", en el que los autores "deberán hablar también del patrimonio fílmico europeo, es la única condición que les hemos puesto, que también tiendan puentes con el pasado", explica Cienfuegos, Voces Esenciales se acercará asimismo a dos referentes de la animación como Michel Ocelot y Signe Baumane. El francés, creador de las celebradas Kirikú y la bruja o Azur et Asmar y que estrenará en Sevilla Le pharaon,le sauvage et la princesse, disertará junto a su oficio junto a Chelo Loureiro en el Cicus, el 8 de noviembre. La letona Signe Baumane, definida por el festival como "visionaria y provocadora", "capaz de algo tan fantástico como introducir el feminismo en la animación", como añadió José Luis Cienfuegos, presentará My love affair with marriage, y estará acompañada por la crítica y profesora Elena Duque el 9 de noviembre, también en el Cicus.

Otro diálogo lo entablarán, el 10 de noviembre, dos nuevas voces, la española Elena López Riera, que ha confirmado con su largo El agua, presentado en Cannes, un talento que ya apuntaban sus cortometrajes, y la escocesa Charlotte Weiss, que compite en Nuevas Olas con Aftersun, galardonada en la Semana de la Crítica de Cannes y en el Festival de Deauville.

El 11 de noviembre será el turno de Álex de la Iglesia, el último invitado de Voces Esenciales, un cineasta que ha sido capaz de mantenerse en una industria cada vez más difícil y que viene a Sevilla, también, en condición de productor de La piedad, segundo largometraje como director del actor Eduardo Casanova, retrato de una asfixiante relación materno-filial rodada en tonos pastel y sin voluntad de hacer concesiones que se proyectará en un pase especial.

Además, en la presentación del Festival en Madrid, el director de Programación de la Filmoteca Española, Carlos Reviriego, desveló los títulos que compondrán la sección Hacia otra historia del cine europeo, entre ellos una película, La Habanera, que filmó "antes de convertirse en Douglas Sirk el maestro del melodrama Detlef Sierck", o una de las cintas que dirigió Jeanne Moreau, Lumière, "una obra muy desconocida que se adelanta a la autoficción que vendrá luego". El alcalde Antonio Muñoz, entretanto, definió a Sevilla como "una ciudad con mucho talento y capacidad creativa que tiene el reto de convertir ese talento en empresa" y reveló que su Ayuntamiento, gracias a la financiación del ICAA con fondos Next Generation, pondrá en marcha el proyecto Sevilla Cinema Lab, "un laboratorio cuyo objetivo es promover la formación a un alto nivel de los profesionales del cine, así como el desarrollo de proyectos cinematográficos en coproducciones internacionales y el fomento del encuentro entre profesionales para favorecer que estas películas lleguen al público".