Vuelven los animales parlantes de Margit Auer

La ficha *** 'El colegio de los animales mágicos 3'. Comedia familiar. Alemania. 2024. 105 min. Dirección: Sven Unterwaldt. Guion: Sven Unterwaldt Jr., Thorsten Näter, Viola Schmidt, Barbara Te Kock, Ursula Gruber. Música: Dominik Giesriegl. Fotografía: Bernhard Jasper. Intérpretes: Emilia Maier, Loris Sichrovsky, Emilia Pieske, Luis Vorbach.

El éxito de los libros de Margit Auer (deudores de los británicos Hugh Lofting, Roald Dahl o J. K. Rowling) sobre el colegio que reúne a niños y animales parlantes (hay edición española en Editorial Luis Vives) hizo que el cine alemán, que ha encontrado un buen filón en las películas infantiles, las adaptara con los buenos resultados suficientes para que la serie vaya ya por su tercera entrega. La primera la dirigió Gregor Schnitzler, haciéndose cargo de la segunda y la tercera el especialista en cine infantil y familiar en imagen real y animada Sven Unterwaldt.

Mezclando dos líneas de acción que tiran del ecologismo y del universo influencer, el protagonismo de los habladores e inteligentes, además de solidarios, animales -en cabeza un gato, un cocodrilo, una tortuga y un camaleón- da su encanto a la película que, en su relativa modestia, funciona bien como entretenimiento infantil, aunque quizás algo menos para los adultos acompañantes.