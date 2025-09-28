Donosti noir: pistolas y pelucas

La ficha *'Ya no quedan junglas'. Cine negro, España-México, 2025, 89 min. Dirección: José Gabriel Beristaín. Guion: Juan Fodde. Fotografía: Javier Salmones. Intérpretes: Ron Perlman, Karra Elejalde, Megan Montaner, Hovik Keuchkerian, Unax Ugalde, Rubén Ochandiano, Marco de la O, Damián Alcázar.

No ha debido ser precisamente barata esta co-producción hispano-mexicana a mayor gloria de los clichés y estereotipos más elementales del viejo cine negro y ambientada en San Sebastián y alrededores. Por ella desfilan (en su mayor parte literalmente) un ramillete de rostros conocidos de nuestro cine (Elejalde, Montaner, Keuchkerian, Ugalde, Ochandiano, Grao, Anido), también otros del país centroamericano (De la O, Alcázar), acompañando las andanzas de un ex-marine norteamericano al que Ron Perlman pone la percha XXL como jubileta autoconsciente enamorado de una prostituta que le recuerda a su mujer y que se propone él solito vengar su muerte y de paso acabar con todos los malotes de la ciudad.

El veterano director de fotografía Luis Gabriel Beristaín apenas se trae una decente imaginería nocturna (cortesía de Javier Salmones) de su amplia experiencia y se muestra aquí como un torpe (y nostálgico) principiante al frente de un juguete caro que ya debió oler a muerto en las páginas de su guion. En sus manos, este trasiego de cadáveres, matones, corruptos, capos, policías, pistolas, pelucas y tintes no coge nunca cuerpo propio ni dimensión dramática más allá de los gestos de imitación, el inglés forzado y un escaso sentido del ridículo que se contagia a todos los intérpretes que tienen que prestarse a la pantomima de los honores, las traiciones, la camaradería, la masculinidad violenta o la redención a los pies del altar. Hacía mucho tiempo que una película no nos hacía pasar tanta vergüenza ajena, risas involuntarias incluidas.