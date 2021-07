China ataca a la educación privada

China ha dado un giro a su estrategia educativa. Las empresas de educación básica y Secundaria no podrán obtener beneficios de su actividad, no podrán cotizar en bolsa ni podrán captar capital exterior. En el Registro Mercantil se inscribirán como "sociedades sin ánimo de lucro". La reacción inmediata ha sido el desplome de sus cotizaciones en bolsa, con caídas entre del 40% al 50%. Movimiento que ha contaminado a otras empresas tecnológicas como Alibaba y Tencent ,ligadas a empresas de educación on line. El temor a que el tsunami intervencionista continúe creciendo ha afectado a todo el sector tecnológico de tráfico de datos. La explicación que ha dado el Gobierno Chino es que el sistema de educación privada crea tensiones financieras y alto endeudamiento en las familias de clase media, e incide en la reducción de la natalidad.

Este hecho constituye un giro importante en la política educativa China, que desde el año 78 gracias a la modernización y apertura exterior de China propiciada por Deng XiaoPing provocó un fuerte crecimiento de la educación privada. China necesitaba capital financiero y capital humano de calidad para la mayor expansión económica del siglo. En el sistema de educación chino las pruebas y evaluaciones son muy exigentes, fundamentalmente la de acceso a las universidades públicas más prestigiosas(Gao Kao). Esta situación ha propiciado el desarrollo de instituciones privadas dedicadas a la preparación de los alumnos para las pruebas de acceso. Han proliferado las escuelas y universidades privadas como alternativa a las públicas, con precios muy superiores. Para las familias de clase media el porvenir profesional y la educación de su único hijo es el objetivo fundamental por el que trabajan, ahorran y se endeudan. Lo cual propició que el sector de educación privada prosperase. En el año 2018 la educación privada alcanzó un valor de 280.000 millones de dólares, con una facturación que superaba los 100.000 millones.

Hay otras razones políticas de peso que justifican esta decisión. China se encuentra en un momento difícil en el que tiene que hacer frente a una creciente hostilidad del Occidente capitalista que le demanda un cambio en su modelo económico y de derechos humanos; y a una complicada transición desde un modelo de crecimiento apoyado en las exportaciones y ligado a la coyuntura de la economía internacional, hacia otro más autosuficiente e independiente centrado en el mercado doméstico. Para ello el Gobierno Chino necesita fortalecer la identificación ideológica y política de la población con el pensamiento de XI Jinping, como elemento cohesionador de China. Coincidiendo con este cambio de estrategia el Ministerio de Educación ha enviado a todas las escuelas y universidades un manual de directrices que describe el pensamiento de XI Jinping, para incorporarlo en los programas docentes. En este camino hacia un pensamiento único la iniciativa privada no era una buena compañera. El intervencionismo se ha extendido a todos los sectores tecnológicos implicados en la formación, información y el macro tratamiento de datos, con la excusa de la seguridad nacional. El gigante tecnológico Alíbabá ha sido multado (2800 millones de euros) por prácticas abusivas. Un aviso a todo el sector tecnológico. El mensaje es claro: "nadie es más poderoso que el Partido Comunista Chino".