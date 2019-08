Cuenta Dani Martínez cuando le preguntan qué le gustaría hacer en televisión que todavía no haya llevado a cabo que son dos los proyectos que le harían feliz. El primero, presentar el 'Un, dos, tres'. Algo que sabe imposible, y que sin embargo no sería descabellado replantear. De hecho, viendo lo bien que se maneja con los concursantes y ese público que forma parte del decorado, como en el 'Un, dos, tres', hay días en que me pregunto cómo sería este concurso, puesto al día, con el presentador leonés al frente. Y todo lo que imagino es bueno. El 'Un, dos, tres' en la etapa post-Narciso Ibáñez Serrador no sería ninguna herejía. Todo lo contrario. Constituiría un homenaje a su legado. Cuando el formato no funcionó, entrado el siglo XXI, creo que el problema residía en el enorme peso que Chicho imprimía a su criatura. Todo estaba tan guionizado, supervisado, ensayado y repetido que terminaba por ahogar el producto, dado que la espontaneidad, lo que traspasa la pantalla, se había quedado en el camino.

De ahí que confíe tanto en un 'Un, dos, tres' revisitado, presentado por Dani, la vitalidad hecha presentador. Con un formato libre y un guion escrito para saltárselo cuando viniese en gana, el resultado podría ser apoteósico. Un nuevo formato de pegada fuerte capaz de convertirse en reclamo para todo tipo de públicos. Lo segundo que le gustaría presentar a Dani Martínez sería un 'late night' en condiciones. También apoyamos su propuesta. Él podría levantar, y de qué modo, este tipo de formato en la televisión generalista. Sin zafiedad y, de nuevo, traspasando la pantalla, su arma más poderosa. Como sólo él sabe hacerlo. Así pues, a por ello. De 2020 en adelante a por el 'Un, dos, tres' y el late.