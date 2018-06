Exceso de Ana Rosa

Que llegue a la programación un formato de actualidad política y social siempre es buena noticia. Pero después cada programa tiene que demostrar con su andadura si merece la pena o no. Ya es mediodía, el nuevo programa que presenta Sonsoles Ónega de lunes a viernes en Telecinco a las 13.30 horas, es un quiero y no puedo. Comenzó con el hándicap de sustituir a Las mañanas de Cuatro. Aunque el nuevo se emite en la cadena principal de Mediaset y el desaparecido se emitía en la cadena pequeña, no es casualidad que el recién llegado comenzase justo un día después de que el magacín presentado por Javier Ruiz llegase a su fin. Vasile decidió fulminar un formato que merecía la pena, programar en su lugar Mujeres y hombres y viceversa, y en Telecinco hacer una prolongación de El programa de Ana Rosa. Un movimiento que no ha beneficiado nada a los datos de audiencia de las cadenas.

Sonsoles Ónega, que ha sido una de las mejores reporteras de Informativos Telecinco durante años, merecía algo mejor para estrenarse como presentadora. Ya es mediodía cuenta con varios aspectos que no lo hacen atractivo para los espectadores, que siguen prefiriendo La ruleta de la suerte en Antena 3 y Al rojo vivo en La Sexta. En gran medida esto es así porque el nuevo es más de lo mismo. El plató, la mesa en la que se sientan la presentadora y sus invitados, la pantalla, los colaboradores y las conexiones en directo son muy similares a los de El programa de Ana Rosa. De hecho varios de los videos que emiten pertenecen a las entrevistas que ha realizado horas antes Quintana. Es como si siguiéramos viendo el mismo programa durante una hora y media más pero con cambio de presentadora. No hay elementos que diferencien uno de otro y eso provoca que no llame la atención de la audiencia. Aquí se nota que la productora que está detrás es Unicorn Content, de Xelo Montesinos (mano derecha de Ana Rosa durante años). Que el programa se haya estrenado justo antes de las vacaciones de verano tampoco ayuda. Pasapalabra en familia no era buena idea, pero deberían haberlo mantenido durante la época estival y al comienzo de la próxima temporada anunciar lo nuevo de Ónega. Ahora la audiencia está pensando más en las vacaciones veraniegas que en buscar un programa al que ser fiel en su rutina. Lo mejor del programa es su presentadora. Su pasión por el periodismo y su educación a la hora de tratar las informaciones, realizar las entrevistas y moderar el debate aportan calidad al formato. Ojalá en un futuro Sonsoles tenga algo mejor. Quizá en unos años estaría bien que llegase a Telecinco El programa de Sonsoles