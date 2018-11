Formato agotado

LA fórmula de los debates electorales de televisión blindados por los aparatos de los partidos está agotada. Es patético ver como se evita la libre interpelación y respuesta entre los candidatos y las preguntas incómodas por parte de un panel de periodistas. Nadie quiere correr riesgos. Se supone que menos aún quienes ocupan la Presidencia y van por delante en las encuestas, o sea el PSOE de Susana Díaz. De ahí que ella difundiese una foto eufórica con todo su equipo por twitter. Habría que parafrasear a Mario Benedetti y preguntarle a la presidenta de qué se ríe. La pregunta es retórica, porque conocemos la respuesta: celebraba salir bien parada de un pobre espectáculo, lleno de frases memorizadas por los cuatro contendientes, muletillas de propaganda y descalificaciones a los adversarios, archisabidas por los 400.000 sufridos espectadores de la noche, que doblaron la audiencia habitual de Canal Sur.

En un debate abierto se objetaría a la presidenta por qué se escandaliza de que otros utilicen las elecciones andaluzas para hablar de España, cuando su partido convocó cinco autonómicas coincidiendo con generales y otra junto a europeas, justamente para eso mismo. Y a Moreno que sostenga que el único partido capaz de luchar contra la corrupción sea el de Matas, Rato, Bárcenas, Correa y compañía. Y a Marín que se comporte como si acabara de descubrir que el PSOE es el partido de los ERE, en una adaptación para Ciudadanos de la escena en la que el capitán Renault cierra Rick's porque descubre que se juega. O que Teresa Rodríguez se duela de las dietas que cobran sus señorías, pero no lamente las hipotecas asequibles para chalés con piscina y casa de invitados.

Los monólogos superpuestos, por ocurrentes o hirientes que sean, no suponen una confrontación electoral satisfactoria. No es culpa de la cadena regional, sino de los aparatos que amarran bloques, turnos, temas y protocolo hasta el encorsetamiento total. El lunes 26 hay previsto otro en TVE, están a tiempo los partidos de cambiar el formato y ofrecer un fluido debate sobre Andalucía. Ya verán como no.