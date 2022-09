Gerard piquéTxakoli, brindis al NorteXanty Elías, de aniversario La cantinela con los 'looks' de la Reina

Nació en casa, "en la casa", con todo lo que eso supone de arraigo para un vasco, para tomar en la mesa al lado de las viñas: etxeko ain (hecho para casa, para uno mismo). Si a la gastronomía vasca, que es tan generosa en verduras como de sus parrillas, se le acompaña con los vinos de su tierra, el conjunto es un viaje al norte para conocer al margen de los tópicos la evolución del txakoli. La DO Bizkaiko Txakolina, que engloba a las bodegas que elaboran estos vinos en la provincia vizcaína, ha impulsado esta creciente renovación e ideas de muchos empresarios, en su mayoría jóvenes enólogos, dispuestos a cuidar lo mejor que puede aportar la hondarrabi zuri, la uva autóctona.

El tópico sobre el txakoli está unido a clichés de simpleza, de reducción, pero el vino vizcaíno ha evolucionado en los últimos años y nuevas botellas presentan una afianzada calidad en los caldos jóvenes (blancos, sí, pero también tintos y rosados, para descubrir) como un aumento de la categoría Berezia, el txakoli con crianza sobre lías envejecido o en barricas. Todo ello con la aportación de otras uvas (reglamentadas por normativas) como la pinot noir o la sauvignon blanc, que complementan las variedades locales y permiten de crear vinos diversos.

Hay que contemplar los apretados valles de Bizkaia para comprender dónde se acunan estos viñedos destinados al txakoli con bastantes bodegas que siguen siendo una casa que va ampliando posibilidades, innovaciones. Bizkaia no es sólo Bilbao, aunque sus vecinos insistan en lo inmenso que es, hay que conocer más allá de las montañas que bordean el Nervión para conocer el trabajo de las Bodegas Itsasmendi, en Gernika, la bodega Magalarte Lezama y Magalarte Zamudio, o las bodegas Virgen de Lorea, en Zalla, entre otras.

Hablamos de vinos frescos que aportan matices y que distan de las simplezas. Variedades para empezar y otras para afrontar los platos. Por supuesto que para ir de pintxos, allí, o de tapas, por acá, el txakoli adorna la compañía; y hay chefs que viene pujantes como Julez Gaz, de Garena, entre valles para recuperar especies autóctonas de ganado y verduras.

Cocina apegada a la tierra para sacar lo más esencial, el mismo destino de los vinos de la DO Bizkaiko Txakolina, tierra de brindis.

El chef onubense Xanty Elías, Estrella Verde Michelin 2022 por su propuesta de hostelería sostenible, ha celebrado su primer aniversario de Finca Alfoliz creando poniendo el foco de atención en la naturaleza, las brasas y productos de la tierra, configurando una experiencia de gastronomía sustentable. Alfoliz significa "lugar donde antiguamente se guardaban las cosechas con las que se pagaba el diezmo". Las instalaciones se encuentran entre los pinares de Aljaraque.

La finca que rodea el restaurante , con espacios macro y otros más íntimos (con hamacas bajo emparrados para disfrutar de la siesta, como en tiempos de la Onuba romana), tiene huertas sostenibles, bosque de alimentos, lugares para reciclar y hacer compost, llenar botellas de aceite e incluso llevarse los productos de ese entorno mágico y educativo.

Más allá de la comida en sí, la experiencia Alfoliz consiste en vivir momentos mágicos durante el tiempo que se permanece en los territorios de Xanty Elías como sucedió en esta semana de aniversario con la celebración promovida. / J.M.M.

EL día del señalado cumpleaños de la reina Letizia, 50 años la contemplan, un tertuliano de un programa de televisión comentaba que le parecía mal que siempre se diera protagonismo a sus looks.

Por supuesto, cada uno es libre de opinar y de considerar qué es lo que se debería o no analizar de cada una de las apariciones de la consorte. Pero de nuevo esta reflexión lleva a pensar en el injusto trato que se le da a la industria del a moda.

Ya sean los estilismos de Letizia, los que las famosas e influencers lucen en redes sociales, o los que llevan en televisión, el analizarlos siempre crea una injusta controversia. Son muchas las voces que piensan que de esta forma lo que se hace es algo superficial, que se cosifica, que no tiene ninguna importancia el hecho de cómo vaya vestida Letizia o quien sea...

Pero entonces se pierde de vista algo importante. Porque no hay que olvidar que la moda es uno de los sectores que más economía mueve en nuestro país. Los puestos de trabajo que genera esta industria, el talento que existe en ella y el hecho de que se trate de una forma de expresión, es algo que no se suele destacar y que ojalá tuviera más relevancia. Porque la moda es cultura. Sin olvidar que la moda une a todos. Guste más o menos, se esté o no al tanto de las tendencias, se quiera invertir más o menos en prendas, zapatos o accesorios, forma parte de una forma u otra del día a día de todos.

Así que el cumpleaños del medio siglo de la reina Letizia y cada una de sus apariciones se ha convertido en la ocasión perfecta de recordar sus looks, pero también el talento que existe en la industria, la cantidad de diseñadores buenos con los que cuenta el país, tanto veteranos como noveles, las firmas low cost a las que se puede acceder, cómo cada uno puede optar por diversos estilos, cómo se puede reciclar un mismo look para diferentes ocasiones… En fin, que la clave está en profundizar más allá de ver las prendas que lleva y entender las razones que puede haber detrás de que sean tan comentadas.

Es cierto que los estilismos de los hombres no son tan analizados como los de las mujeres. Pero lejos de dejar de analizar el de ellas para llegar a la igualdad, ya se podrían analizar más los de ellos y dar también así el hueco mediático que se merece a la industria de moda de hombre.