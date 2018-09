Pablo Casado lo llama "Gobierno bonito", y algunos periodistas, cuando Pedro Sánchez anunció a los ministros, lo calificaron de "Gobierno de figuras".

Una cayó rápido: Màxim Huerta. Guirao, su sustituto, era figura también, pero de otro perfil. Figura también en Valencia era Montón, que duró lo que un merengue en la puerta de un colegio, como figuras conocidas eran Marlaska, Robles y Delgado...

Esta última entra en escena acompañada de la figura menos deseable: el ex comisario Villarejo, cuya agenda desmenuzan quienes investigan sus posibles fechorías y en ella aparece apuntada una cita con Delgado, que el Ministerio de Justicia se apresuró a negar y horas más tarde ya no era exactamente así la negativa, sino que Delgado y Villarejo no habían tenido ninguna cita "profesional". Hasta ahora todo lo que toca Villarejo sale contaminado.

Sólo le faltaba a Sánchez que el día que hacía balance de sus 100 días y esperaba centrar el titular en la reforma constitucional para eliminar los aforamientos la atención y el morbo estén puestos en su ministra de Justicia y el ex comisario preso.

El Gobierno de figuras se desdibuja. Robles no tenía en el pasado sintonía con Delgado por cuestiones personales, profesionales y políticas que envenenaron hace años una Audiencia Nacional con exceso de egos; por otra parte el caso de la venta de bombas a Arabia Saudí ha desautorizado a la ministra de Defensa. Calviño, que llegó con su aureola europea, no despega y Duque ha tenido la inteligencia de no meterse en ningún berenjenal y mantenerse en su nube.

Ese Gobierno bonito está muy maltrecho. Tanto, que el propio Sánchez le confesó a la periodista Ana Pastor que no descarta adelantar elecciones. Más le valdría a la ministra de Justicia aclarar su vinculación con Villarejo, porque hay periodistas que publican todo lo que conviene al ex comisario, que cree que en una de éstas, por miedo a que tire aún más de la manta, le levantan la prisión provisional.