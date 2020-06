Gracias por educarnos

Soy una madre agradecida. Una más de las muchas madres y padres que han pasado la pandemia ayudando a sus hijos con las tareas, aprendiendo entre lecturas y números lo importante que son los docentes en nuestras vidas. Indispensables.

No hay palabras suficientes para agradecer al profesorado su entrega en estos momentos tan complicados. Gracias a su dedicación, el virus que cerró las aulas no consiguió cerrar la educación. Se han adaptado, modernizado, reinventado para seguir enseñando, decididos a que el coronavirus no mermara la capacidad de aprender, y de soñar, de nuestros hijos e hijas.

Maestros y maestras que han intentado crear cada día una cierta normalidad para que nuestros niños y niñas, y nosotros mismos, nos sintiéramos más seguros. Jugando también muchos de ellos un papel esencial para el bienestar de sus alumnos, detectando carencias y falta de recursos y poniendo medios para resolverlas.

Si algo hemos aprendido en esta pandemia es que necesitamos una sanidad y una educación pública potentes para estar protegidos en una situación de emergencia. Fortalecer nuestros servicios públicos es la única manera de mantener nuestra dignidad como personas cuando el resto de nuestra vida falla, ya sea por una crisis sanitaria, financiera o laboral.

La verdadera igualdad nace en el aula donde los menores comparten pupitre y reciben el mismo conocimiento, sin importar los recursos que tengan sus familias.

Por ello, uno a mi agradecimiento un compromiso rotundo, inquebrantable, con el sistema educativo público que nos hace a todos iguales, en oportunidades y también frente a la adversidad. Compromiso que forma parte de los valores del Partido Socialista, que lleva más de 140 años defendiendo la educación pública porque es el ascensor social que tenemos los trabajadores para mejorar nuestra vida y la de nuestros hijos.

Tras haber superado la crisis sanitaria del Covid-19, nos enfrentamos a un nuevo tiempo lleno de incertidumbres que aún no somos capaces de calibrar. Ha llegado el momento de planificar el nuevo curso, de volver a las aulas con seguridad, rebajando necesariamente la ratio de estudiantes por aula, cumpliendo protocolos de salud pública para evitar la propagación del virus, ampliando la plantilla de docentes, adecuando las instalaciones escolares y facilitando a todo el alumnado y profesorado los medios tecnológicos necesarios.

Nos preocupa que el gobierno andaluz siga de brazos cruzados sin elaborar un plan para la apertura de colegios e institutos en septiembre, cuando es la administración competente en materia educativa. Sindicatos de docentes y directores de centros han denunciado improvisación, falta de instrucciones claras y descoordinación por parte de la Junta de Andalucía durante esta pandemia. Y ese camino de errores no se puede volver a repetir, por el bien de los andaluces y las andaluzas.

Es tiempo de unidad y cooperación en política, de arrimar el hombro por el interés general y abandonar los cálculos partidistas. Gracias a la responsabilidad de toda la ciudadanía se ha superado la crisis sanitaria y sólo con el trabajo solidario de todos superaremos también la económica y laboral.

Sólo espero que nadie olvide que la educación pública ha sido fundamental en tiempos de pandemia y que lo debe seguir siendo si no queremos dejar a nadie atrás. Mientras la sanidad pública cuidaba nuestra salud, era la educación pública la que salvaba nuestro futuro. Gracias por educarnos.