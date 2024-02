Nada hay “nuevo bajo el sol”, ni siquiera en el mundo de las cofradías y la Semana Santa. Pero las personas y los grupos humanos frecuentemente somos desmemoriados, y así algunos hechos actuales se perciben como novedades nunca vistas. Incluso creemos que todo empieza y acaba en nuestros días.

Problemas de seguridad pública como las “carreritas” del año 2000 y otros sucesos recientes se creen sólo característicos de la época actual porque no se conocen hechos históricos, como por ejemplo un asesinato por venganza que se perpetró en la Catedral en el siglo XVII que también originó desbandadas de los testigos.

Algo parecido ocurre con las polémicas por los carteles de las fiestas y no hace falta remontarnos a siglos pasados, pues las controversias sobre los carteles anunciadores de la Semana Santa sucedieron ya en años en los que muchos hemos vivido.

Desde el siglo XIX comenzaron a elaborarse los carteles de las Fiestas de Primavera, siguiendo los distintos estilos artísticos propios de cada momento. Pero en el año 1978 el Ayuntamiento encargó un cartel que “no se ajustaba a la tradición” y surgieron las discusiones. Más alcance aún tuvo la polémica en 1984, cuando para algunos (o muchos) el primer plano en collage de la cara de divina agonía del Cachorro no era algo “apropiado” para anunciar la Semana Santa, quizás no se conocía a un nivel general que en 1889 las Fiestas se anunciaron mediante una técnica de collage. No digamos la reacción que produjo el cartel “de los lunares” de la Feria del mismo año. Tanto debate surgió en 1984 que al año siguiente el Ayuntamiento se limitó a reeditar el cartel de Fiestas de 1912.

Han pasado cuarenta años y hoy vemos estos ejemplos como iconos de la cartelería de Semana Santa y Feria de Sevilla. No es extraño, pues sólo hay que adquirir conocimientos y algo de perspectiva histórica para percibir cualquier hecho con sensatez y sin polémicas vanas. La celebración de Semana Santa sevillana, que mide su edad en siglos, sabe muy bien esto. Aprender historia no estorba.